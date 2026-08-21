Antonelli lidera la FP1 en Países Bajos, Colapinto es 13° con el Alpine ‘viejo’ y Checo Pérez es 21°

La lluvia se hizo presente antes del inicio de la sesión, lo que dejó una pista ligeramente húmeda cuando el semáforo se puso en verde para la única hora de entrenamientos libres del fin de semana en Zandvoort.

Sin embargo, después de pasar los primeros minutos con neumáticos intermedios, los pilotos rápidamente cambiaron a los lisos, siendo Oscar Piastri el primero en marcar un tiempo en esa condición con 1m23s111, llevando neumáticos medios en su McLaren.

Cumplidos los diez minutos iniciales, Kimi Antonelli lideraba el clasificador con un registro de 1m16s112, con casi un segundo de ventaja sobre Piastri, que había mejorado a 1m17s035, mientras que George Russell giraba en 1m17s444.

Antonelli luego llevó la referencia a 1m15s351, con Russell acercándose a 0s094 de su compañero de equipo. Norris se ubicaba tercero, a 0s188, y Liam Lawson era cuarto con el Red Bull, a 0s280, con la goma dura, a diferencia de los medios utilizados por quienes lo precedían.

Franco Colapinto marcó una primera vuelta de 1m18s704 con neumáticos duros antes de mejorar a 1m17s683, con lo que era 15° en el clasificador. Por su parte, Gasly se ponía en marcha con 1m17s232 con el Alpine ‘mejorado’.

Hamilton tomó la delantera con una vuelta de 1m15s124, pero fue superado por Russell con un tiempo de 1m14s951. Sin embargo, el siete veces campeón mundial respondió luego con un giro de 1m14s742 y después 1m14s249 para volver al primer puesto cuando se cumplían los primeros 20 minutos de la sesión.

Antonelli, en su segunda salida, se acercó a tan solo diez milésimas de Hamilton, mientras que Leclerc y Russell se acomodaban a dos décimas de sus compañeros de garaje.

Colapinto mejoró su marca personal a 1m16s969, pero solo le alcanzaba para ser 20° en el clasificador, detrás del Cadillac de Sergio Pérez, mientras Gasly se metía en el décimo lugar con 1m15s730 en el otro Alpine.

Cumplida la media hora inicial, Leclerc pasó al frente con una vuelta de 1m14s146, superando a su compañero por 0s113 para un 1-2 momentáneo de Ferrari en el clasificador.

Después de completar el trabajo en el ritmo de carrera, los neumáticos blandos comenzaron a aparecer a poco menos de diez minutos de la bandera a cuadros. Colapinto fue el primero en montarlos y logró una vuelta de 1m14s826 con la que avanzó desde el 21° hasta el sexto puesto, antes de comenzar a caer en el orden hasta terminar 13°.

Piastri llevó a McLaren al primer lugar al cerrar un tiempo de 1m13s608, pero Leclerc lo relegó con 1m13s347 para regresar a la cima. Gasly, por su parte, se acomodaba tercero con 1m13s911.

Hamilton mejoró lo hecho por su compañero de equipo con un registro de 1m13s139, aunque McLaren volvió a liderar luego de que Norris alcanzara una vuelta de 1m13s105 a cuatro minutos de la bandera a cuadros.

Después de perder su primera vuelta con los blandos al verse obstaculizado por uno de los Audi, Antonelli tomó la delantera en su segundo intento con 1m12s949, lo que sería lo mejor de la sesión.

Norris mejoró su marca sobre la bandera a cuadros, pero se quedó a 0s121 de lo hecho por Antonelli, mientras que Russell avanzó al tercer lugar con 1m13s074 para acercarse a 0s125 de su compañero de Mercedes.