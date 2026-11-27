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Fórmula 1 GP de Qatar

Antonelli impone su ley en Lusail. Y Norris se rinde: “Mercedes está a otro nivel”

El italiano dominó ambas sesiones de entrenamientos libres del GP de Qatar, logrando sus mejores registros con neumáticos de compuesto medio. Impresionaron el margen sobre Russell y el ritmo mostrado en la simulación de carrera. McLaren es la primera perseguidora de Mercedes, luego está Red Bull. Más en dificultades las Ferrari.

Roberto Chinchero

Publicado: 27 nov 2026, 19:52

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El primer día de actividad en pista en Lusail tuvo un gran protagonista. Kimi Antonelli terminó al frente de ambas sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar, confirmando una sintonía inmediata con el monoplaza y con un circuito que parece realzar las cualidades de Mercedes. Lo que llamó la atención no fue tanto el liderato en las dos clasificaciones del día, sino la forma en que Antonelli consiguió sus referencias cronométricas, en ambos casos utilizando neumáticos de compuesto medio, el margen nada despreciable respecto a George Russell y, sobre todo, el ritmo mostrado en la simulación de carrera.

Hay viernes en los que el panorama que emerge de los entrenamientos libres necesita muchas claves de lectura, y otros en los que las indicaciones son decididamente más claras. En Lusail, la sensación es que Mercedes tiene un margen importante sobre la competencia. El trazado de la pista parece diseñado expresamente para la W17 versión ‘Malasia’, es decir, con las actualizaciones que el equipo hizo debutar en Sepang.

Ese paquete nunca convenció del todo debido a los problemas encontrados en las curvas lentas y a un mayor drag. Pero en las curvas rápidas, los beneficios que los técnicos de Brackley habían visto en el túnel de viento están todos ahí, y en Lusail se vio de forma muy clara. Una valoración que también encuentra respaldo en las declaraciones de los rivales. Lando Norris, habitualmente poco propenso a mojarse al final del primer día de entrenamientos, describió la situación con palabras que dejan poco espacio a interpretaciones.

Lando Norris, McLaren

Foto di: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

“Creo que estamos bastante bien respecto a todos, salvo Mercedes" – comentó el piloto de McLaren – "ellos simplemente están a otro nivel respecto a todos los demás. Esto nos hace entender lo lejos que estamos. No es que aquí haya algo que funcione mejor en su monoplaza; si son tan rápidos en esta pista, también lo son en muchos otros circuitos por las mismas razones. Es sobre todo una toma de conciencia de cuál es nuestra posición respecto a ellos”.

Norris cuantificó en siete décimas por vuelta la brecha con Mercedes, un margen que, según él, no podrá cerrarse con el trabajo de puesta a punto previsto para esta noche. “No nos acercaremos a ellos. Fue evidente desde la primera vuelta: Mercedes primera y segunda, y esperamos ser nosotros terceros”.

Antonelli, un viernes de referencia

Si la superioridad de Mercedes pareció evidente, igualmente interesante fue la comparación interna dentro del equipo. Antonelli tuvo algo más que Russell, tanto a una vuelta como en tandas largas. Una superioridad que emergió en un circuito muy exigente, caracterizado por largas secuencias de curvas de alta velocidad en las que la confianza en el monoplaza tiene un peso específico importante.

“Las sensaciones fueron buenas; en conjunto, el monoplaza se comportó muy bien, aunque todavía queda bastante trabajo por hacer" – explicó Antonelli – "podemos estar satisfechos con el día, hemos entendido muchas cosas y ahora tenemos que trabajar para realizar cambios que nos permitan mejorar aún más el coche. Por mi parte, intentaré entender qué puedo hacer mejor para estar listo mañana”.

Kimi Antonelli no compartió la tesis de Norris sobre una Mercedes destinada a monopolizar la primera fila. “Seguramente George será un rival, pero creo que también los Red Bull encontrarán rendimiento. Los McLaren dieron un gran paso adelante entre la primera y la segunda sesión de entrenamientos libres, así que mañana podríamos encontrarnos todos muy cerca”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

La incógnita de los neumáticos

Uno de los temas más discutidos en el paddock de Lusail es el relativo a los neumáticos. Las elevadas presiones mínimas de inflado y las solicitaciones a las que están sometidas las gomas en el circuito catarí representan una variable destinada a tener un peso importante en la economía de la carrera. La especialmente vigilada es la delantera izquierda, sometida a un trabajo especialmente gravoso en las largas curvas a derechas.

“Las presiones son muy altas; veremos si mañana se aumentan aún más, espero que no" – explicó Antonelli – "la delantera izquierda es sin duda el neumático que más sufre y es muy fácil llegar a desgastarlo por completo. Tenemos que mantener este aspecto bajo control y encontrar el equilibrio adecuado de cara a la carrera. Creo que también será muy importante la clasificación; salir lo más adelante posible aumentará las posibilidades de ganar”.

La gestión de los neumáticos podría redimensionar en la distancia los valores vistos a una vuelta, y es precisamente desde esta perspectiva que las indicaciones llegadas desde McLaren fueron más alentadoras que el panorama descrito por Norris. Tanto Lando como Oscar Piastri confirmaron un buen ritmo en las simulaciones de carrera, postulándose como los primeros rivales de Mercedes. Más interlocutorio fue el balance de Red Bull, mientras que para Ferrari el trabajo por hacer de cara a mañana parece ser decididamente mayor.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El viernes de Lusail dejó en cualquier caso un veredicto que va más allá de la superioridad técnica de Mercedes. En una pista muy selectiva, Antonelli elevó el listón también para Russell, confirmando que tiene todas las cartas en regla para ser la referencia del fin de semana. Queda por entender cuánto lograrán recuperar los rivales en las próximas veinticuatro horas, pero el punto de partida es de los que autorizan grandes ambiciones.

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