Al término del Gran Premio de Barcelona, Toto Wolff había sido claro: "Siempre hemos dicho que no queríamos imponer órdenes de equipo, pero hoy también perdimos la carrera por no haber querido dar una orden de equipo. Es un problema que tendremos que afrontar". En Austria no se vieron órdenes de equipo, pero hubo una fase de la carrera en la que las decisiones estratégicas del muro de Mercedes merecen alguna reflexión.

En la vuelta 42, Russell lideraba con poco más de un segundo de ventaja sobre Verstappen y unos siete sobre Antonelli. Temiendo un posible undercut por parte de Red Bull, Mercedes llamó a Russell a boxes en la vuelta siguiente, poniendo fin a un stint de 24 vueltas con neumáticos duros. Verstappen pasó así momentáneamente al liderato de la carrera, eligiendo alargar su propio stint en el intento de construirse una ventaja garantizada por neumáticos más frescos más tarde en el gran premio, es decir, la última carta disponible para intentar un ataque final a Mercedes.

En esta fase se decidió el final de la carrera: los estrategas de Mercedes decidieron dejar a Antonelli en pista, prolongando su stint. Verstappen se detuvo en la vuelta 49, cuando Kimi ya se había acercado a menos de dos segundos de Red Bull. Tras la parada de Max, Antonelli fue mantenido en pista durante dos vueltas más, perdiendo alrededor de dos segundos y medio respecto tanto a Russell como a Verstappen. Un retraso que, a la luz del resultado final, adquiere un peso nada despreciable: bajo la bandera a cuadros, Antonelli terminó a apenas tres décimas de Verstappen y a menos de dos segundos de su compañero de equipo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Creo que fue la estrategia correcta en el momento adecuado – comentó Toto Wolff - porque cuando Kimi volvió a pista después de su última parada, Piastri estaba a solo 1,8 segundos de él. Creo que la estrategia funcionó. Kimi perdió la carrera en las primeras curvas, después de salir en modo 'ataque total'. Esto lo llevó a equivocarse en la frenada de la curva 1, en la curva 3 y en la curva 4. Pero me gusta este enfoque, es exactamente lo que espero de él".

Sobre la gran ocasión que se le escapó a Antonelli en las dos primeras vueltas hay pocas dudas. Alguna perplejidad, en cambio, surge sobre la explicación ofrecida por Wolff respecto al retraso de la última parada en boxes. "Prolongar el stint de Kimi al final dio sus frutos. Cada vuelta de más significa alrededor de dos décimas y media de ventaja gracias a neumáticos más frescos, y por eso Antonelli iba tan rápido al final".

Incluso dando por bueno el delta indicado por Wolff, equivalente a unas dos décimas y media por vuelta, el ritmo mostrado por Antonelli en la última parte de la carrera cuenta una historia diferente. En la vuelta 54, su rdiferencia respecto a Russell era de 13"642. Siguiendo el razonamiento del team principal de Mercedes, la ventaja garantizada por los neumáticos más frescos debería haberle permitido recuperar unos cinco segundos en las dieciocho vueltas restantes. En realidad, Antonelli recuperó más del doble.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Hay además otro dato que alimenta las dudas. Su ritmo se mantuvo prácticamente inalterado hasta la meta, sin ninguna señal de degradación. En la vuelta 59 paró el cronómetro en 1'10"374, mientras que diez giros más tarde, a solo dos vueltas de la bandera a cuadros, rodó en 1'10"407. Una diferencia prácticamente irrelevante. De hecho, Antonelli concluyó la carrera con neumáticos aún en plena eficiencia. De ahí nace la duda: si hubiera sido llamado a boxes tres o cuatro vueltas después de Russell, o en el mismo momento que Verstappen, el final habría podido adquirir contornos muy distintos.

Quizá el muro de Mercedes, junto con el garaje remoto en Brackley, subestimó el ritmo que Antonelli habría sido capaz de mantener en el último stint. O bien la elección estuvo dictada también por la voluntad de evitar un final que habría podido entregar un doblete al equipo, pero al mismo tiempo exponer a Russell al ataque de su compañero de equipo. Es imposible establecerlo con certeza, pero la duda permanece. Y vuelve inevitablemente a la mente precisamente aquella reflexión pronunciada por Toto Wolff después del Gran Premio de Barcelona.