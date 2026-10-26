Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Antonelli desvela los mayores errores de 2026 mientras Max Verstappen le lanza una broma

Kimi Antonelli, líder del campeonato de Fórmula 1, reflexionó sobre los errores de los que quiere aprender esta temporada

Lydia Mee

Publicado: 26 oct 2026, 6:39

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierluigi Orsi, Mercedes

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli, actual líder del campeonato de Fórmula 1, ha enumerado los errores de los que quiere aprender esta temporada ahora que se acerca al título, lo que ha provocado una broma por parte de Max Verstappen.

El piloto Mercedes ganó el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas desde la pole position, logrando su novena victoria de la temporada. Su triunfo en Austin significa que ahora puede asegurarse el campeonato si termina entre los nueve primeros en el próximo Gran Premio de México.

Al ser preguntado por los altibajos de su campaña, Antonelli afirmó que aún queda trabajo por hacer.

"Bueno, sin duda, hasta ahora esta temporada ha sido una grata sorpresa", explicó el italiano durante la rueda de prensa posterior a la carrera. "Por supuesto, aún no ha terminado. Quedan algunas carreras en las que simplemente quiero hacerlo bien y seguir luchando por las victorias.

"Estaría bien terminar con buen pie. Pero, sin duda, echando la vista atrás a la temporada, todavía hay cosas en las que trabajar y mejorar, como la mentalidad en ciertas situaciones o la forma en que afronto algunos escenarios.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

"Así que, sin duda, al final de la temporada tendré más tiempo para analizar las cosas: qué ha salido bien y qué podría haber ido mejor. Pero, hasta ahora, ha sido una temporada muy regular, e intentaremos que siga siendo así hasta el final".

Al ser preguntado sobre a qué situaciones se refería, Antonelli añadió: "En primer lugar, el error en la FP3 de Australia. En Japón, tuve una mala salida. Luego, también en Miami, en la carrera sprint, donde tiré puntos por la borda al salirme de los límites de pista. Sí, los límites de pista han sido lo más problemático para mí".

El cuatro veces campeón Verstappen, que ahora está matemáticamente fuera de la lucha por el campeonato, bromeó sobre la infracción de los límites de pista de Antonelli: "Solo has tenido una [hoy]", a lo que Antonelli respondió: "Sí, ¡solo una! Hoy ha ido bien. Pero, sin duda, en este tipo de situaciones, y también en algunas sesiones de clasificación, simplemente no he entrado con la mentalidad adecuada. Así que, sí, solo tengo que asegurarme de mejorar en eso".

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Ganadores y perdedores del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 2026

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Lydia Mee





Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



8 d



Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay





Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein



24 d



Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari





Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein



24 d



Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull

More from

Andrea Kimi Antonelli





Antonelli y su victoria en Austin: "Estamos empezando a ver los resultados de las mejoras"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



7 h



Antonelli y su victoria en Austin: "Estamos empezando a ver los resultados de las mejoras"





Análisis: dónde Max Verstappen perdió la pole frente a Antonelli en Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



15 h



Análisis: dónde Max Verstappen perdió la pole frente a Antonelli en Austin





Wolff celebra la pole de Antonelli en Austin: “Game over para todos los demás”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Wolff celebra la pole de Antonelli en Austin: “Game over para todos los demás”

More from

Mercedes





Antonelli, tras lograr la pole en Austin con un Mercedes complicado: "Por fin estamos viendo los resultados"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Antonelli, tras lograr la pole en Austin con un Mercedes complicado: "Por fin estamos viendo los resultados"





Antonelli celebra el "paso adelante" en Estados Unidos mientras Mercedes pule las mejoras



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Antonelli celebra el "paso adelante" en Estados Unidos mientras Mercedes pule las mejoras





Lewis Hamilton: Kimi Antonelli “merece ser el campeón”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 d



Lewis Hamilton: Kimi Antonelli “merece ser el campeón”

Últimas noticias





Ganadores y perdedores del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 min



Ganadores y perdedores del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 2026





Larson gana una alocada carrera en Talladega remontando desde el 11.º en la última vuelta



NASCAR Cup



NAS NASCAR Cup



Talladega II



4 h



Larson gana una alocada carrera en Talladega remontando desde el 11.º en la última vuelta





Alonso califica el talento de la parte trasera de la parrilla como "extremadamente bajo"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



5 h



Alonso califica el talento de la parte trasera de la parrilla como "extremadamente bajo"





Vasseur ve a Ferrari como segunda fuerza en Austin y confía en el avance para México



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



6 h



Vasseur ve a Ferrari como segunda fuerza en Austin y confía en el avance para México

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete