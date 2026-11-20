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Antonelli confía en el W17 pese a la penalización y a la falta de datos en seco

El campeón del mundo deberá cumplir la penalización por el uso de la sexta unidad endotérmica de la temporada, no por el nuevo turbo con el ADUO llevado por Mercedes. Shovlin señala la gestión de las temperaturas de los neumáticos como una dificultad que hay que superar.

Roberto Chinchero

Publicado: 20 nov 2026, 8:01

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El fin de semana de Las Vegas de Kimi Antonelli comenzará con una penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida. Mercedes ha decidido montar en el monoplaza del campeón del mundo la sexta unidad endotérmica de la temporada, superando el límite permitido por el reglamento. Sin embargo, la sanción se limitará a cinco posiciones, ya que Antonelli ya cumplió en Monza la penalización completa prevista por la introducción de la quinta unidad.

Hasta esta cita, Antonelli había utilizado solo tres turbos, y la introducción del cuarto componente no conlleva ninguna sanción. Es una distinción importante, teniendo en cuenta que el equipo ha elegido intervenir en la unidad de potencia precisamente en un fin de semana en el que el piloto italiano tendrá que intentar limitar las consecuencias del retroceso en la parrilla.

El trabajo en pista, sin embargo, no comenzó en las condiciones ideales. La lluvia prácticamente canceló la primera sesión de entrenamientos libres, mientras que en la segunda los pilotos solo pudieron rodar con neumáticos full-wet e intermedios. Un programa que impidió a Mercedes recopilar indicaciones representativas de cara al resto del fin de semana, para el que se prevén condiciones de seco.

“Ha sido un día extraño" – explicó Antonelli – "por culpa del tiempo prácticamente no rodamos en la FP1 y tampoco en la FP2 logramos completar un trabajo realmente representativo. No fue sencillo encontrar el ritmo, aunque aun así conseguimos aprender algo y tenemos varios aspectos que analizar durante la noche”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Antonelli: “Con los intermedios no fuimos competitivos”

Aunque George Russell terminó la FP2 por delante de todos, el balance de Mercedes no fue completamente positivo. Antonelli admitió que el comportamiento del W17 con los neumáticos intermedios no cumplió las expectativas, confirmando una dificultad surgida también de las valoraciones de los técnicos.

“No fuimos tan competitivos como habríamos querido con los intermedios, así que será útil profundizar en este aspecto, aunque probablemente no se trate de información que vayamos a necesitar en el resto del fin de semana aquí en Las Vegas”.

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El problema se identificó sobre todo en la dificultad de llevar simultáneamente los neumáticos delanteros y traseros a la ventana correcta de temperatura. Las condiciones del trazado, con temperaturas muy bajas y un agarre que cambiaba prácticamente a cada paso, complicaron la búsqueda de un equilibrio constante.

“Nos costó hacer funcionar los neumáticos de forma constante, sobre todo al llevar simultáneamente el eje delantero y el trasero a la ventana de uso adecuada" – explicó Andrew Shovlin, responsable de operaciones en pista de Mercedes – "con una pista que cambiaba casi vuelta tras vuelta fue difícil encontrar un equilibrio constante y entender exactamente cuál era nuestro nivel de competitividad”.

Una dificultad que también ayuda a interpretar el mejor tiempo logrado por Russell. El británico completó su vuelta en el momento más favorable de la sesión, cuando la trazada había alcanzado el mayor nivel de secado. Una ventaja que Shovlin reconoció abiertamente, invitando a no atribuir demasiado significado a la primera posición en la clasificación.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La FP3 se vuelve decisiva, también en función de la penalización

La jornada del viernes adquirirá por tanto una importancia particular para Antonelli. Con cinco posiciones de penalización ya seguras, el piloto de Mercedes necesitará una clasificación especialmente eficaz para contener el retroceso en la parrilla de salida. Pero antes será necesario recuperar el trabajo que las condiciones meteorológicas impidieron completar.

“Mañana debería ser un día muy diferente, si la pista permanece seca, y la FP3 será por tanto importante" – subrayó Kimi – "tendremos que aprovechar al máximo el tiempo disponible, encontrar las sensaciones adecuadas con el coche en esas condiciones y entender el comportamiento de los neumáticos, sobre todo teniendo en cuenta la poca información recopilada hoy por todos los equipos”.

El programa de Mercedes será especialmente intenso. Además de la preparación de la vuelta de clasificación, los técnicos deberán verificar el comportamiento del W17 con una cantidad de combustible mayor, intentando recopilar información sobre la degradación de los neumáticos y sobre la posible aparición de graining. Un aspecto que Shovlin considera especialmente importante de cara a la carrera, teniendo en cuenta las bajas temperaturas previstas también para lo que queda del fin de semana.

“Utilizaremos la FP3 para entender el equilibrio del coche en las condiciones de seco que esperamos, evaluar el comportamiento de los neumáticos tanto a una vuelta como en los long run, y verificar el nivel de degradación y la posible presencia de graining. Este último aspecto podría ser especialmente importante para el viernes y el sábado, dadas las temperaturas más bajas previstas para la carrera”.

Mercedes se encuentra por tanto ante un doble objetivo: recuperar la información técnica que falta y poner a Antonelli en condiciones de obtener el mejor resultado posible en clasificación. La penalización hará inevitablemente más complicada su carrera, pero el piloto italiano no parece haber perdido la confianza en el potencial del monoplaza.

“Sigo siendo positivo. El coche se ha comportado bien en las últimas carreras y espero que logremos completar una buena última sesión de entrenamientos libres, poniéndonos en las mejores condiciones para la clasificación”. Para Antonelli, llamado a remontar tras la penalización, la prioridad será encontrar rápidamente el equilibrio adecuado en seco. Con solo una hora de entrenamientos disponible antes de la clasificación, el margen para corregir posibles problemas será inevitablemente reducido.

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