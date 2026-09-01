Antonelli revela cómo mantiene los pies en la tierra al luchar por el título de la F1 2026

Kimi Antonelli, actual líder del campeonato de Fórmula 1, ha hablado abiertamente sobre cómo se mantiene con los pies en la tierra en la lucha por el título de 2026.

En su segunda temporada en la F1, Antonelli se convirtió en el piloto más joven en liderar la clasificación tras lograr victorias consecutivas en China y Japón. Desde entonces, ha sumado cuatro victorias más en Grandes Premios antes del parón veraniego y ahora se ve inmerso en la lucha por el campeonato en una etapa temprana de su carrera.

El piloto, de 20 años, cuenta actualmente con una ventaja de 59 puntos en el campeonato sobre su compañero de equipo Mercedes, George Russell, y sobre Lewis Hamilton, de Ferrari.

"Vimos algunas de las carreras por televisión mientras cenábamos. Seguimos hablando de la F1, pero fue de forma agradable, simplemente para recordar lo que habíamos conseguido", declaró Antonelli a F1.com sobre su parón veraniego.

"Hay que alegrarse por ello, pero al mismo tiempo no dejarse llevar por el entusiasmo y mantener la concentración. El trabajo aún no ha terminado. Solo estamos a mitad de camino y todavía quedan muchas cosas por suceder y mucho por conseguir".

La estrella del tenis Roger Federer asiste al evento «Pirelli Hot Laps» Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

El piloto italiano también compartió un consejo de la leyenda del tenis Roger Federer: "Sé siempre tú mismo y sé capaz de disfrutarlo también", algo que, según él, le ha ayudado a adoptar una actitud más relajada.

"Cuando entiendes que también tienes que disfrutarlo, eso marca la diferencia, porque te ayuda —al menos en mi caso— a conducir más relajado, a disfrutar más de la conducción, a sentir mejor el coche, y entonces el rendimiento llega con mucha más facilidad", continuó Antonelli.

"En lugar de cuando vas persiguiendo el resultado y conduces tenso, la diferencia es enorme. Pero, por supuesto, hay que intentar ser uno mismo y centrarse siempre en el objetivo, además de intentar ver siempre el lado positivo, incluso en las situaciones adversas. Aunque algo salga mal, siempre hay algo positivo. Se puede encontrar, y eso puede ayudarte a crecer".