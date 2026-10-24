Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Antonelli celebra el "paso adelante" en Estados Unidos mientras Mercedes pule las mejoras

Como las recientes mejoras de Mercedes hicieron que su coche fuera más rápido, pero también más difícil de llevar al punto óptimo, Kimi Antonelli sintió que el equipo logró avances muy necesarios en los entrenamientos del Gran Premio de Estados Unidos

Filip Cleeren

Publicado: 24 oct 2026, 10:41

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El líder del campeonato de Fórmula 1, Kimi Antonelli, cree que Mercedes ha dado otro paso al intentar extraer rendimiento de su reciente paquete de mejoras en el Gran Premio de Estados Unidos.

Mercedes llegó al exigente Circuito de Las Américas de Austin con una nueva opción de alerón delantero para complementar aún más su importante paquete de mejoras introducido en Malasia hace dos carreras. Esa mejora inicial elevó el techo de rendimiento del coche, pero también lo hizo más puntiagudo y más difícil de optimizar.

Con Antonelli y George Russell ahora con la última especificación tras dividir los paquetes en Singapur, el progreso de Mercedes de la primera a la segunda práctica en Austin sugirió que el W17 sigue siendo difícil de colocar en la ventana de funcionamiento adecuada.

Pero cuando surge la magia hay rendimiento por encontrar, con Antonelli a solo 0.042s del líder de la FP2 de Ferrari, Charles Leclerc, el viernes.

"Me sentí mejor en el coche en comparación con la FP1", dijo Antonelli. "Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero fue un buen paso adelante y ahora intentaremos mejorar aún más. Tener ambos coches con el mismo paquete ayuda, porque podemos probar muchas cosas diferentes y podemos comprender mejor este paquete.

"Desde Singapur pudimos analizar los datos y entender mejor lo que necesita este paquete. Todavía estamos intentando encontrar cómo poner el coche en la ventana correcta, pero hemos ido dando pasos adelante y veremos qué podemos hacer para mejorar aún más".

Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Las lecturas iniciales de las tandas largas sugirieron que los cuatro equipos punteros están bastante igualados, con quizá Red Bull y Ferrari ligeramente por delante de Mercedes y McLaren, preparando un fin de semana intrigante en Texas.

El director de ingeniería en pista, Andrew Shovlin, añadió: "No tuvimos una buena primera sesión. Buscábamos explorar una ventana de puesta a punto más amplia con el paquete de actualización en ambos coches, pero estábamos teniendo problemas con los bloqueos, lo que fue una gran limitación tanto en nuestro trabajo a una vuelta como en las tandas largas.

"Reposicionamos los coches de cara a la sesión de la tarde y eso parece habernos puesto en una mejor situación. Tuvimos menos problemas de equilibrio, el coche fue más predecible y los tiempos por vuelta mejoraron como resultado".

Russell solo pudo ser quinto, a siete décimas de Leclerc, después de no conseguir una vuelta adecuada: su primer intento con neumático blando fue anulado por exceder los límites de pista y el segundo quedó arruinado por una gran sacudida en la parte más rápida de las Esses de COTA.

La historia de la clasificación del sábado no será solo sobre el rendimiento máximo del coche, sino también sobre mantener con vida los neumáticos blandos de Pirelli a través del exigente sector final, con varios pilotos bloqueando o saliéndose de la pista cuando la goma trasera empezó a desfallecer en las simulaciones de clasificación.

"Creo que todo se trata de mantener los neumáticos traseros en buen estado en esa parte revirada para tener rendimiento en la última curva", dijo el subdirector del equipo, Bradley Lord.

Bradley Lord, Deputy Team Principal, Mercedes AMG F1 Team

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Se trata simplemente de poner la puesta a punto en el lugar correcto y conseguir que el coche pueda rotar sin necesidad de abusar de los neumáticos traseros, de abusar del acelerador, y si podemos hacer eso deberíamos estar en buena forma".

Austin es, en teoría, la primera oportunidad para que Antonelli selle su primer campeonato del mundo. Pero como eso implicaría que el italiano gane la carrera con Russell terminando noveno o más abajo —y Lewis Hamilton terminando quinto o más abajo—, no es un escenario que preocupe demasiado a Mercedes.

"En última instancia, que Kimi gane este fin de semana significa que el equipo ha tenido una carrera realmente mala, porque las matemáticas dicen que George debe ser noveno o peor, y esa no es la forma en que queremos competir ni el resultado al que aspiramos", señaló Lord.

"Así que es una posibilidad muy mínima, es teóricamente posible, pero en términos prácticos, este no es el fin de semana de punto de partido. Simplemente intentaremos salir ahí, sumar tantos puntos como sea posible y luego ver cuándo las matemáticas empiezan a ponerse un poco más de nuestro lado".

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