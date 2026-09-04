Kimi Antonelli presenta un casco inspirado en Valentino Rossi para el GP de Italia

El líder del campeonato de Fórmula 1, Kimi Antonelli, ha revelado un llamativo nuevo diseño de casco para su carrera de casa en el Gran Premio de Italia, rindiendo homenaje a la leyenda de MotoGP Valentino Rossi.

El piloto de 20 años saldrá al circuito de Monza con un diseño que incorpora la bandera italiana e inspirado en el icónico casco que Rossi llevó para ganar en Mugello en 2002. El diseño fue creado por Aldo Drudi, de Drudi Performance, quien estuvo detrás de la gran mayoría de los famosos cascos de carrera de Rossi.

Al revelar el diseño en las redes sociales, Antonelli confirmó que el proyecto contaba con la bendición de Rossi.

"En casa corremos con colores especiales", escribió el piloto de Mercedes. "Era un deseo especial mío poder correr con un casco inspirado en el de Vale.

"Cuando me ofrecieron el casco de Mugello 2002, supe de inmediato que era el adecuado. Drudi Performance hizo un trabajo fantástico readaptándolo en esta versión para la carrera de casa de este año.

"Gracias a Valentino Rossi por esta oportunidad especial. Es un honor. ¡Espero que les guste y que podamos verlo en la pista! Nos vemos mañana".

Antonelli llega al fin de semana de su carrera de casa con una ventaja de 59 puntos en la clasificación de pilotos, pero también tiene una penalización en la parrilla, lo que da a sus rivales una oportunidad de reducir la diferencia en el campeonato.

"Se siente muy especial", dijo Antonelli sobre su carrera de casa durante la conferencia de prensa del jueves. "Sin duda, muy diferente en comparación con el año pasado. Y tengo muchas ganas de este fin de semana a pesar de salir desde atrás.

"Pero también es una gran oportunidad por delante, y tengo muchas ganas. Creo que va a ser muy disfrutable. Podré disfrutarlo mucho más que antes. Y, sí, ojalá aún podamos hacer una gran carrera".

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