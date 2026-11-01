Crónica de carrera

Fórmula 1 GP de México

Verstappen gana el GP de México y Antonelli es campeón; Colapinto suma puntos y Checo Pérez es 17°

Max Verstappen se impuso en un accidentado GP de México de F1, donde Lewis Hamilton fue segundo y Kimi Antonelli se coronó campeón tras terminar tercero. Franco Colapinto llegó octavo y Checo Pérez fue 17°.

Federico Faturos

Edited: 1 nov 2026, 22:31

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Hamilton movió bien desde la primera posición y todos se alinearon detrás suyo en el largo camino a la curva uno, donde Russell, segundo, perdió potencia de repente y fue adelantado por Leclerc, Verstappen y Antonelli.

Leclerc luego fue al ataque contra Hamilton por fuera en la curva 4, pero ambos fueron hacia fuera de la pista —especialmente el monegasco, que terminó adelantando al siete veces campeón—, quien por esa maniobra perdió ritmo y también fue superado por Verstappen.

Colapinto, uno de los cuatro pilotos con gomas medias para arrancar (Verstappen y los Audi fueron los otros) contra los blandos de los demás, avanzó de 11° a octavo en los metros iniciales y luego se acomodó séptimo por un trompo de Hadjar en la primera vuelta tras un contacto de Russell.

Más atrás en el orden, Checo Pérez salió como un cohete desde la 20.ª posición y se acomodó 14° en el clasificador con su Cadillac, detrás del Alpine de Gasly, que cayó de noveno a 13° en el inicio.

Colapinto luego fue adelantado por Norris, con lo que volvió al octavo lugar, pero se mantenía delante del otro McLaren, el de Piastri.

Mientras los comisarios anunciaban una investigación por la maniobra de Leclerc, la carrera fue neutralizada en la vuelta 7 con el Virtual Safety Car cuando el Aston Martin de Lance Stroll quedaba detenido a un costado de la pista. Casi al mismo tiempo, Fernando Alonso se retiraba en el garaje para cerrar un desastroso fin de semana para Aston.

Al volver la bandera verde, Leclerc lideraba con dos segundos y medio sobre Verstappen, con Hamilton a un segundo y medio, seguido de cerca por Antonelli, mientras Russell no lograba seguir el ritmo.

Colapinto fue adelantado por Piastri y se acomodaba noveno en el orden, tres segundos por delante de Hulkenberg. Pérez, por su parte, mantenía un gran ritmo en la 14.ª posición, delante de los Williams de Albon y Sainz.

En la vuelta 13 llegó la decisión de los comisarios sobre Leclerc: cinco segundos de penalización por salir de la pista y ganar ventaja. En ese momento, el piloto de Ferrari lideraba con tres segundos y medio sobre Verstappen y le llevaba cinco y medio a su compañero de equipo. Russell, en tanto, recibía diez segundos por el choque a Hadjar.

Al llegar a la vuelta 22, Leclerc ya contaba con cinco segundos de diferencia sobre Verstappen, que era seguido por Hamilton a poco más de dos segundos, mientras Antonelli marchaba cuarto, seguido de Russell, Norris y Piastri.

Leclerc fue a los pits al final de la vuelta 26 para cambiar de gomas blandas a medias y Verstappen lo siguió con 4s8 de diferencia entre los dos: como el piloto de Ferrari tenía que cumplir la sanción, el de Red Bull logró salir por delante, con la goma blanda en el RB22.

Sabiendo que aún tenía un gran desafío por delante al encarar el resto de la carrera con el caucho blando, Gianpiero Lambiase le pidió a Verstappen por la radio que hiciera su "magia" con los neumáticos.

Hamilton cumplió su detención en boxes en el siguiente giro y volvió a la pista a tres segundos de Leclerc, con Antonelli tomando entonces el primer lugar con cuatro segundos sobre Russell.

Checo Pérez fue a los pits desde la 15.ª posición en la 30.ª vuelta de la carrera, pero el equipo tuvo problemas con la rueda delantera izquierda y perdió bastante tiempo. Volvió 19° en el orden, 23 segundos por delante de su compañero, Valtteri Bottas.

Colapinto se dirigió a los boxes en la vuelta 34 y se unió nuevamente a la pista en la 13.ª posición con neumáticos blandos nuevos, a dos segundos de Gasly, que para esa altura ya llevaba 17 giros con el caucho medio.

El argentino adelantó al francés cuatro vueltas más tarde y luego avanzó tres lugares más ante las paradas de Hulkenberg, Bearman y Hadjar, con lo que volvió a la novena posición en la vuelta 43, a cinco segundos de Lindblad y una diferencia similar sobre Gasly.

Antonelli fue el que más tiempo aguantó con la goma blanda y fue a los boxes finalmente al terminar la vuelta 43 para cambiar a los neumáticos medios. La parada llevó 4s3, pero fue suficiente para volver a la pista en un cómodo cuarto puesto.

Poco después de la detención del italiano, Bottas sufrió la rotura de la suspensión delantera izquierda de su Cadillac al momento de frenar en la curva uno —el punto de mayor velocidad del circuito— y fue a golpear contra las defensas. El finlandés se encontraba bien, pero la carrera fue neutralizada con bandera roja para reparar la zona.

La carrera se reanudó con una partida detenida -todos con neumáticos blandos- y Verstappen arrancó bien desde el primer cajón, mientras que en el camino a la curva uno Hamilton adelantó a Leclerc, que tuvo un gran bloqueó al momento de la frenada. Hamilton, en tanto, intentó adelantar a Verstappen y ambos llegaron a tocarse levemente, pero sin consecuencias y el de Red Bull prevaleció.

En la siguiente vuelta, Antonelli adelantó a Leclerc para tomar la tercera posición, con el McLaren de Norris siguiendo de cerca al de Ferrari.

Por su parte, Colapinto llegó a colocarse octavo por delante de Piastri en el reinicio momentáneamente, pero finalmente quedó detrás del australiano y delante de Gasly.

Checo Pérez, que durante la pausa recibió cinco segundos de sanción por exceder la velocidad permitida en el pitlane, se acomodó 16°, delante de Sainz y de Hirakawa.

La carrera volvió a ser neutralizada con el Safety Car en la vuelta 59 tras un contacto entre Lindblad y Piastri mientras luchaban por la séptima posición. El australiano intentó adelantar al británico por fuera en la curva uno cuando se produjo el choque que envió al de Racing Bulls contra las barreras.

La bandera verde regresó en la vuelta 63 y Verstappen mantuvo el primer puesto sin cambios en los primeros puestos de la carrera.

Más atrás en el orden, Gasly llevó pasado a la primera curva y estuvo cerca de chocar a Colapinto, pero el francés logró esquivar al argentino y cortó la curva por la hierba, perdiendo un lugar con Lawson en el proceso.

Por su lado, Pérez cayó al 17° lugar, la última posición de la carrera.

Hamilton logró mantenerse cerca de Verstappen -con menos de un segundo entre los dos- mientras la carrera entraba en las cuatro vueltas finales. Antonelli, por su parte, tampoco perdía pisada a los dos primeros.

Leclerc, en tanto, sufría con el ritmo y se encontraba bajo una fuerte presión por parte de Norris y Russell en la pelea por la cuarta posición de la carrera.

Verstappen finalmente se llevó la victoria al concluir las 71 vueltas de carrera por 0s799 sobre Hamilton y Antonelli llegó tercero para coronarse campeón mundial a los 20 años de edad.

Leclerc logró mantener la cuarta posición delante de Norris y Russell, mientras que Piastri pudo terminar séptimo pese al incidente con Lindblad.

Colapinto llegó a la meta octavo, aunque enfrenta una investigación por una posible infracción bajo banderas amarillas. Lo mismo sucede con Gasly, que fue décimo, con Lawson entre los dos pilotos de Alpine.

Checo Pérez finalizó su carrera 300 en la Fórmula 1 en la 17° posición en su gran premio como local.

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