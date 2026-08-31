Kimi Antonelli atribuye sus dificultades de 2025 a su gran campaña en la F1 2026
Kimi Antonelli atribuye a los desafíos de su temporada de novato en 2025 el haberlo hecho mentalmente más fuerte mientras lidera el campeonato de Fórmula 1 de 2026.
Kimi Antonelli ha atribuido a su complicada campaña de debutante en la Fórmula 1 en 2025 el haberlo hecho mentalmente más fuerte en 2026.
El piloto italiano de Mercedes tiene una ventaja de 59 puntos sobre su compañero de equipo, George Russell, y sobre Lewis Hamilton, de Ferrari en el campeonato de pilotos. Se convirtió en el piloto más joven en liderar el campeonato en su segunda temporada en la categoría tras victorias consecutivas en China y Japón, a las que siguió con cuatro victorias más en grandes premios antes del parón de verano.
Antonelli ha mostrado un enorme salto de rendimiento en comparación con estas alturas hace 12 meses, cuando sumó puntos en solo dos de nueve carreras europeas. Terminó su temporada de debutante séptimo en el certamen con 150 puntos, con tres podios en Canadá, Brasil y Las Vegas y cuatro abandonos en Emilia-Romagna, España, Austria y Gran Bretaña.
"La experiencia está desempeñando un papel enorme", explicó el joven de 20 años a F1.com al reflexionar sobre los cambios de 2025 a 2026.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Antonelli añadió que, aunque su temporada 2025 fue desafiante, "necesitaba" esos momentos difíciles para hacerse más fuerte "emocional y mentalmente".
"Por supuesto, todavía tengo mucha experiencia por adquirir, pero creo que el año pasado, a pesar de todos los malos momentos, los períodos difíciles, creo que eso era lo que necesitaba porque me ayudó a crecer incluso más de lo que esperaba. Me hizo más fuerte emocional y mentalmente".
Desde que Antonelli tomó el liderato del campeonato en Japón, se ha hablado mucho sobre cuándo la presión de luchar por un título afectará al joven piloto, pero eso aún no ha ocurrido.
Ahora llega a su carrera de casa esperando mejor suerte que la que tuvo en 2025, aunque asumirá una penalización de unidad de potencia. El Gran Premio de Italia tendrá lugar en Monza del 4 al 6 de septiembre.
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