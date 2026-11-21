Entrevista

Fórmula 1 Las Vegas GP

Antonelli: arriesgué mucho en la peor pole, pero la estrategia de rebufo funcionó

Kimi Antonelli firma la pole en Las Vegas (cedida de inmediato a Max por la penalización de 5 posiciones en la parrilla) gracias a un súper rebufo en la última vuelta de la Q3, la decisiva. El ritmo, sin embargo, parece muy bueno e intentará pelear por la victoria.

Giacomo Rauli

Publicado: 21 nov 2026, 7:16

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¿Quién lo hubiera dicho? Durante todo el fin de semana de Las Vegas, Andrea Kimi Antonelli pareció estar siempre un paso por detrás respecto a Max Verstappen, Lando Norris, e incluso de su compañero de equipo George Russell. Sin embargo, terminó firmando una pole position inesperada, aunque no podrá aprovecharla mañana debido a la penalización de cinco posiciones que recibió por introducir un nuevo motor V6 en su rotación precisamente este fin de semana.

Pero, ¿cómo hizo Antonelli para construir una pole tan impensable? Todo nació en la antesala de la vuelta rápida final, es decir, durante el giro de preparación. En un primer momento, muchos esperaban que Mercedes colocara a Kimi por delante de Russell para darle rebufo y ayudarlo en la lucha con Verstappen por la segunda posición.

En cambio, Antonelli terminó frenando y dejándose pasar por todos los demás pilotos involucrados en la Q3, quedando detrás de un trenecito pero a corta distancia. En ese punto, además, el tiempo para cruzar la línea de meta e iniciar el giro se había vuelto sumamente justo. Así que Antonelli aumentó su ritmo de preparación de neumáticos y cruzó la meta a 1.4 segundos de que ondeara la bandera a cuadros que decretó el final de la clasificación en Las Vegas.

Kimi inició su vuelta muy cerca de quien lo precedía. Esto, lejos de convertirse en un problema, fue exactamente lo opuesto: una bendición deportiva. Lo llevó a registrar velocidades excepcionales en las largas rectas del circuito callejero de Nevada, marcando el récord absoluto en el último sector. Eso le permitió detener el cronómetro en 1m33.893s, un tiempo 258 milésimas más rápido que el de Max Verstappen.

"Sinceramente, no sabía que el rebufo pudiera ser tan bueno. El rebufo era bueno, pero solo lo era en la recta. En las curvas, en cambio, era terrible, porque tenía mucha suciedad en el asfalto. El auto se deslizaba muchísimo en curva", dijo el piloto boloñés de 20 años al término de la clasificación.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"No tenía absolutamente nada de agarre, pero, dentro de todo, logré no perder demasiado en las curvas. Para ser honesto, sin embargo, ha sido la peor pole position que he conseguido en mi vida, porque no tenía buenas sensaciones con el auto y no estaba manejando bien".

"Fue una de esas situaciones en las que corrí un gran riesgo, porque había decidido bajar el ritmo. Después hubo una excelente comunicación con Bono respecto a los tiempos. En ese momento comencé mi última vuelta y me dije: 'Intentémoslo', a pesar de estar tan cerca, a poco más de un segundo de quien iba delante de mí. Estoy realmente feliz de que haya funcionado".

De cara a la carrera, Antonelli no se echa para atrás. Largará desde la sexta posición, pero la competencia debería mantener a los pilotos bastante juntos debido a los enormes rebufos que garantiza Las Vegas con sus largas rectas. El ritmo mostrado por el campeón del mundo vigente durante la tercera sesión de prácticas libres es prometedor.

Sin embargo, hay otro aspecto a considerar. Hoy Kimi no ayudó a Russell en clasificación, pero mañana —si las condiciones resultan particularmente favorables— podría echarle una mano al británico en su pelea con Max Verstappen por el subcampeonato del Mundial.

"Si tengo la posibilidad de ganar, sin duda lo intentaré. Pero si tengo que ayudar a George, lo haré. Naturalmente también lo hablaremos con el equipo".

"De todas formas veremos cómo se desarrolla la carrera mañana. Pero seguramente, si la victoria está a nuestro alcance, haremos todo lo posible por conquistarla".

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