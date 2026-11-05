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Kimi Antonelli admite que dudó de sí mismo durante su temporada de debut en F1

El recién coronado campeón de F1 dice que su temporada de debutante en la categoría le hizo dudar de sus capacidades

Oleg Karpov

Publicado: 5 nov 2026, 20:47

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Kimi Antonelli se convirtió el pasado fin de semana en México en el campeón más joven de la F1, ya que, a falta de cuatro rondas, sus rivales más cercanos perdieron incluso la posibilidad teórica de pelearle el título este año. Las sólidas actuaciones del italiano le permitieron dominar la temporada, pero el panorama era diferente el año pasado, cuando llegó a la Fórmula 1 con 18 años. Pese a varias carreras destacadas, buena parte de su campaña de debut resultó difícil.

Eso llevó a muchos a preguntarse si Mercedes se había equivocado al ascenderlo a la F1 demasiado pronto, y en declaraciones en el Nu Silver Arrows Radio Show al expiloto de F1 Anthony Davidson, Antonelli admitió que él también llegó a cuestionarse.

"Ahora, mirando hacia atrás, estoy muy contento de que el equipo haya pasado por todos esos momentos difíciles porque creo que me formaron", dijo. "Me hicieron crecer mucho más rápido. Me hicieron madurar mucho más rápido. Y además pude vivir todo tipo de situaciones ese año, ya sabes, los altos, los bajos".

"Hubo buenos momentos la temporada pasada, por supuesto, y un largo período difícil. Pero, ya sabes, aunque en aquel momento fue muy duro, y no voy a mentir, me cuestioné una y otra vez la temporada pasada durante ese tramo".

Antonelli reemplazó al siete veces campeón mundial Lewis Hamilton en Mercedes y ahora le dio al equipo su primer título de pilotos desde 2020.

"Siempre estaré agradecido con Mercedes, con todos los involucrados en este proyecto que comenzó en 2018. Y también que me pusieran directamente en el coche de Mercedes el año pasado fue una gran apuesta.

Toto Wolff and Kimi Antonelli

Photo by: LAT Images

"Llegar directamente a Mercedes, sí, fue difícil porque estaba mucho más bajo los reflectores. Y eso me hizo exigirme para intentar aprender todavía más rápido. Pero, al mismo tiempo, poder superar ese momento fue lo que realmente me formó.

"Cuando sabes que sigues teniendo el mismo apoyo, que la mentalidad de la gente ni siquiera cambió al atravesar ese período difícil, eso fue lo que también me ayudó a superarlo, porque sabía que, pese a no rendir al nivel que debía o a no estar a la altura de las expectativas, todavía contaba con todo el apoyo del equipo".

"Y eso me hizo darme cuenta de que podía apoyarme en todos ellos y de que siempre estarían detrás de mí para ayudarme en cada ocasión. Así que eso también me ayudó a superar ese período y me dio confianza".

El italiano subrayó que atravesar una etapa difícil en 2025 lo ayudó a mejorar, algo que finalmente resultó importante durante la campaña de este año.

"Creo que también este año lo que realmente me ayudó es que el equipo me aceptó tal como soy", dijo. "Y eso me permitió ser yo mismo dentro del equipo, me permitió divertirme, por supuesto, en los momentos adecuados y en el momento correcto. Pero eso me ayudó muchísimo para luego subirme al coche, estar concentrado y hacer el mejor trabajo posible".

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