Fórmula 1 GP de Estados Unidos

El antiguo proveedor de medidores de flujo de combustible de la F1 demanda a su reemplazo

Sentronics, proveedor de medidores de flujo de combustible de la FIA hasta 2025, afirma que los sensores que ahora equipan a todos los autos de F1 infringen su patente

Alex Harrington

Edited: 20 oct 2026, 14:51

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Pierre Gasly, Alpine

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Sentronics Holdings Ltd, el antiguo proveedor de medidores de flujo de combustible de la Fórmula 1, llevó a los tribunales de Texas a su reemplazante. La compañía afirma que los sensores que ahora utiliza cada auto del campeonato infringen su patente.

La compañía británica presentó la demanda contra el fabricante alemán Allengra GmbH en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas el 16 de octubre. Esto ocurre apenas unos días antes del Gran Premio de Estados Unidos en Austin. Según el expediente judicial, Sentronics solicitó un juicio con jurado y presentó dos pruebas junto con su demanda.

¿Qué son los medidores de flujo de combustible?

Los medidores de flujo de combustible miden cuánto combustible llega a cada motor, lo que permite a la FIA controlar los límites de flujo establecidos en el reglamento técnico. La FIA quiere vigilar esto porque un cambio en el flujo de combustible implica un cambio en la potencia generada por el motor de combustión interna.

Según la demanda, tal como informó PlanetF1, Sentronics fue el proveedor exclusivo de la FIA desde 2018 hasta 2025 antes de que Allengra ganara el contrato para el período 2026 a 2030 en noviembre de 2024. Las dos compañías están ahora enfrentadas, ya que Sentronics sostiene que los medidores de Allengra infringen su patente estadounidense, 11,391,609, que fue concedida a Sentronics en julio de 2022.

La patente, titulada "Medidor de flujo", se refiere a "un método y un medidor de flujo asociado para medir el caudal de combustible en un vehículo". Explica que los medidores de flujo ultrasónicos funcionan sobre el principio de que "el tiempo de propagación de las señales ultrasónicas que viajan a través de un fluido entre dos puntos fijos varía dependiendo de si la señal viaja en la dirección del flujo o contra la dirección del flujo, con señales que se propagan más rápidamente cuando viajan a favor del flujo". El método de Sentronics envía pares de señales en direcciones opuestas y altera su fase para medir el flujo.

Qué reclama Sentronics

La demanda señala que las propias pruebas de laboratorio de Sentronics a finales de 2024 confirmaron la infracción. También indica que Sentronics compartió detalles técnicos con la FIA bajo un acuerdo de confidencialidad.

Además de la infracción directa, Sentronics acusa a Allengra de alentar a la FIA y a los equipos a utilizar los medidores en Estados Unidos, incluso en las carreras de Austin, Miami y Las Vegas.

La demanda sostiene que la infracción fue una elección deliberada, y añade que Allengra fue informada sobre la versión europea de la patente en agosto de 2025. Los abogados de Sentronics enviaron una carta de requerimiento en abril de 2026, que el asesor legal de Allengra en Estados Unidos rechazó.

Según la demanda, la FIA confirmó haber recibido el aviso anterior de Sentronics el 17 de septiembre de 2025, señalando que su contenido fue "debidamente tomado en cuenta".

Sentronics pide ahora al tribunal que prohíba de manera permanente a Allengra fabricar, vender o suministrar los medidores en Estados Unidos. Como era de esperar, también reclama una indemnización por lucro cesante y regalías que se remontan hasta 2022. De hecho, quiere que esos daños se tripliquen porque sostiene que la infracción fue intencional.

¿Se verá afectado el Gran Premio de Estados Unidos?

No, el fin de semana de carrera no se verá afectado en absoluto, ya que Sentronics no solicitó una prohibición de emergencia que impida el uso de estas piezas mientras Kimi Antonelli pelea por ganar el campeonato. Se pidió al tribunal que emita una citación, lo cual es un paso normal para notificar la demanda.

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