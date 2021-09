Angela Cullen, una de las claves de Hamilton para ganar en Sochi

Lewis Hamilton siguió luchando en Sochi con los problemas físicos consecuencia de la colisión con Max Verstappen en Monza. El piloto de Mercedes se había quejado de dolor en el cuello después de que el neumático trasero de Verstappen rozara casco del siete veces campeón del mundo.

Dos semanas después, en Rusia, estas molestias seguían agudas: "Me desperté por la mañana con un poco de dolor en el cuello", reveló el piloto de la casa alemana.

Pero para suerte del siete veces campeón del mundo cuenta con su fisioterapeuta Angela Cullen, quien lo ha asistido durante muchos años y él mismo ha declarado que es parte de su éxito como piloto.

Ella se ocupó del problema y trató a Hamilton antes de la carrera. Mercedes incluso había publicado un vídeo en Twitter en el que se veía al británico recibiendo tratamiento físico el fin de semana, con él tumbado boca abajo en una camilla de tratamiento mientras Cullen le clava agujas de acupuntura en el cuello.

"Ange ha estado trabajando en ello. Ha estado fantástica en las últimas dos semanas. No podría haberlo hecho sin ella", elogió Hamilton. "Sólo estaba decidido a hacer el mejor trabajo posible".

Hamilton consiguió su victoria número 100 en la Fórmula 1 en Sochi y recuperó el liderato del campeonato de pilotos ante Max Verstappen.

En una entrevista a principios de 2021, Hamilton calificó la llegada de Cullen como "una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida".

"He tenido la suerte de trabajar con mucha gente, y ella es la mujer más trabajadora que conozco".

“Es muy enfocada, desinteresada y hace que mis fines de semana sean tranquilos. Todos los días cuando me despierto, a cualquier hora, es positiva, nunca ha sido negativa ni un solo día, y eso es muy importante porque pienso que es fundamental en la vida rodearse de personas positivas”.

“No puedes arrastrar pesos muertos, no puedes arrastrar a personas que no te animan a mejorar y que no te impulsen cuando las cosas van mal. Tienes que rodearte de gente que pueda hacer eso, y ella es una de ellas”, apuntó el piloto de Mercedes.