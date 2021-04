Andretti no entiende como Herta no tiene superlicencia y Mazepin sí

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, el campeón del mundo de F1 en 1978, Mario Andretti, con cuyo equipo logró este domingo Herta su cuarta victoria IndyCar en San Petersburgo, dijo que con la noticia de un segundo gran premio de F1 en Estados Unidos (en Miami, en 2022) es el momento perfecto para que Herta cambie de categoría.

"Creo que Estados Unidos es probablemente el único país del planeta que realmente puede albergar correctamente dos carreras de Fórmula 1", dijo Andretti a Motorsport.com. "Sinceramente, creo que la base de aficionados de la F1 en Estados Unidos aún es algo baja, pero debe animarse, y lo único que realmente le falta es un piloto estadounidense".

"Estoy presionando como un diablo por Colton. Hay que recordar que Colton se fue a correr a Inglaterra cuando tenía 15 años, solo. Ese siempre ha sido su objetivo [llegar a la F1], pero es muy tranquilo y humilde, no es agresivo, aunque creo que tiene una calidad digna de la Fórmula 1".

"Es así desde el principio, clasifica muy bien, y eso es realmente importante, y por lo que vi en las carreras que ganó en COTA y Laguna Seca, ambas fueron por velocidad pura. No por estrategia, ni por combustible, y está ganando frente a lo mejor que hay en la IndyCar: Scott Dixon y Will Power, fueron tras él desde el principio, y no se equivocó, todas las paradas en boxes fueron perfectas".

"Soy un gran fan de Colton, estoy en su boxes durante las carreras, y él está muy tranquilo y sereno. Me encanta eso. Se adapta a todo, esa es la gran clave. Siempre escuchas a la gente quejarse: 'el asfalto está demasiado resbaladizo, hace demasiado viento'. Él simplemente se pone manos a la obra, ¡y encuentra una maldita manera de hacerlo!".

"Y eso es lo que hace siempre. Me gusta eso".

Andretti cree que con el talento joven más prometedor estadounidense en un equipo líder haría que Estados Unidos "se volviera loco por la F1", pero cuestionó los criterios actuales para el sistema de puntos de superlicencia.

También cree que Herta, que se convirtió en el ganador más joven de una carrera de IndyCar en 2019 con 18 años, tiene que cambiarse más pronto que tarde.

"Necesitaríamos a un piloto estadounidense con un equipo superior, no atrás sin posibilidades", añadió Andretti. “Si pudieras tener un piloto estadounidense en la F1 que lograra resultados, Estados Unidos se volvería loco por la F1".

"Mercedes vende muchos coches aquí, es un mercado enorme, ¿te imaginas lo que podrían hacer con él? También aumentaría los índices de audiencia de televisión. Pero tiene que pasar dentro de un año o así, o lo considerarán demasiado mayor".

"Tiene 21 años, así que está en un gran momento, y me doy cuenta de la falta de test y de las restricciones de la superlicencia. Pero, quiero decir, ¿ese niño ruso [Nikita Mazepin] logra una superlicencia, y el tipo que está en el nivel más alto aquí no puede? ¡Hay algo mal ahí!".