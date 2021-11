Andretti no desiste en su deseo de tener un equipo de F1

En los últimos meses, Andretti Autosport y los propietarios de Sauber -Islero Investments- estuvieron en conversaciones para la compra-venta del equipo de Fórmula 1. Durante mucho tiempo, las negociaciones parecían ir por buen camino y se esperaba un acuerdo en torno al Gran Premio de Estados Unidos.

Pero ese arreglo tardó en concretarse, para luego ser desechado a finales de octubre. El propietario del equipo, Michael Andretti, dijo anteriormente que las negociaciones se rompieron por cuestiones de control respecto al equipo, pero que poco antes de eso el cierre del negocio estuvo muy cerca según el estadounidense.

"La Fórmula 1 es la mayor categoría de carreras del mundo y creo que sería genial para nuestra marca. A nivel internacional, hacemos la Fórmula E y la Extreme E, pero la Fórmula 1 es lo máximo. Siempre me ha interesado", dijo Andretti a la revista americana Racer.

"Fue muy, muy decepcionante que el acuerdo no llegara a buen puerto. Pensábamos que estábamos literalmente a 48 horas de cerrar el trato”.

A pesar de que por ahora ese trato parece muerto, Andretti considera que no todo está perdido, aunque la situación no luce sencilla.

Michael Andretti, Director General y Presidente de Andretti Autosport Photo by: Dan Bathie / Motorsport Images

“Todavía me gustaría hacerlo, pero cada vez hay menos oportunidades. Los equipos no están realmente a la venta en este momento. Tenemos que ver qué pasa en el futuro. Todavía hay interés. Me encanta la F1, es la experiencia definitiva de las carreras y para nuestra marca sería genial. Nos lleva al nivel más alto al que se puede operar".

Las negociaciones entre Andretti y Sauber comenzaron en mayo, pero cobraron impulso durante el verano. Según el ex presidente de Sauber, Pascal Picci, la farsa de Spa-Francorchamps a finales de agosto fue el principal motivo de la venta y coincidiría con el momento en que se intensificaron las conversaciones con Andretti.

"En agosto y septiembre hubo mucho trabajo y estuvimos trabajando a tiempo completo. Creíamos que teníamos un acuerdo y estábamos intentando cerrarlo todo, pero desgraciadamente surgieron cosas en el camino que nos impidieron hacerlo", recuerda Andretti.

"Siempre hay un plan B o un plan C, así que definitivamente seguimos trabajando en ello. Veremos qué pasa, pero no me voy a rendir. Podría haber oportunidades que no están ahí ahora, pero lo seguiremos estudiando”.