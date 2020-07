Andretti sobre activismo de Hamilton: crea un problema que no existe

La muerte de George Floyd a manos de los agentes de policía de Minneapolis el 25 de mayo se grabó y retransmitió en todo el mundo, y solo ocho semanas después de que la policía disparase y matase a Breonna Taylor en Louisville, KY, ciudadanos indignados de todos los continentes salieron a las calles en protesta, muchas detrás del movimiento #BlackLivesMatter.

El seis veces campeón de la Fórmula 1 Lewis Hamilton, el único piloto negro en la cima del automovilismo, y Darrell "Bubba" Wallace, el único piloto negro de NASCAR, han destacado en su respaldo al movimiento y han encontrado apoyo no solo de los órganos de gobierno de sus respectivas categorías, sino también en muchos de sus compañeros y fans.

Sin embargo, el FBI investigó lo que parecía ser una soga colgada en el garaje de Wallace en Talladega en junio y descubrió que era un mecanismo de la puerta del garaje, mientras Hamilton insta a sus rivales a que se arrodillen, emulando la protesta de la estrella de la NFL Colin Kaepernick en 2016, antes del inicio de las carreras de Fórmula 1 todavía con cierta controversia.

En declaraciones al periódico chileno El Mercurio la semana pasada, Andretti dijo: “Desearía que la política no se confundiera con el deporte. Hay un momento y un lugar para expresar sus opiniones. Lo que sucedió en NASCAR con Bubba Wallace se hizo más grande de lo que debería ser":

“Lo que parecía ser una situación terrible finalmente no lo fue. Fue desproporcionado y sin razón. Eso sucede cuando piensas en política antes que nada”.

Cuando se le preguntó acerca de los esfuerzos de Hamilton para llamar la atención sobre el tema, que incluyeron peticiones públicas para que la FIA aumente la diversidad racial dentro del deporte, Andretti respondió: "Es lo mismo. Tengo mucho respeto por Lewis, pero ¿por qué ser militante?. Siempre ha sido aceptado y se ha ganado el respeto de todos".

“Creo que todo el asunto es pretencioso. Me siento de esa manera. Y está creando un problema que no existe. Pintar el coche de negro [como lo ha hecho Mercedes-Benz en F1 este año, abandonando su tradicional decoración plateada]... No sé qué bien hará".

“Conocí a pilotos de diferentes orígenes, razas, y siempre los recibí con los brazos abiertos. En las carreras de motor, no importa de qué color seas; tienes que ganar tu lugar con resultados, y eso es lo mismo para todos".

Sobre la escasez de pilotos negros en las carreras, Andretti dijo: “Sí, son una minoría, pero no es que no sean bienvenidos. No sé cómo explicarlo, pero ya ha habido pilotos negros en Indy, NASCAR y siempre han sido bienvenidos, incluso soy amigo de algunos hasta el día de hoy".

"No se lo que está mal. Sí, tal vez hay poca diversidad, pero no es porque sean discriminados. Ese es el tema".

Hamilton responde

Hamilton respondió a los comentarios de Andretti en sus redes sociales: "Esto es decepcionante, pero desgraciadamente es una realidad que algunos de la vieja generación que todavía tienen voz hoy no puedan darse cuenta de que hay un problema. De nuevo, esto es pura ignorancia, pero no me detendrá a la hora de seguir buscando un cambio. Nunca es demasiado tarde para aprender y espero que este hombre, al que siempre he respetado, pueda tomarse un tiempo para aprender".

VIDEO: El casco de Lewis Hamilton y Black Lives Matter