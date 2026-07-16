Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Bélgica

Analista piensa que tener a Verstappen y Antonelli como compañeros sería "una receta para el desastre"

Jolyon Palmer cree que la incorporación de Max Verstappen a Mercedes, junto a Kimi Antonelli, podría generar una dinámica de equipo desastrosa.

Lydia Mee
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

El expiloto de Fórmula 1 Jolyon Palmer advirtió a Mercedes que emparejar a Max Verstappen con Kimi Antonelli sería una "receta para el desastre" si se liberara un asiento en la escudería de Brackley.

Verstappen ha estado en el centro de los rumores que lo vinculan con Mercedes desde hace tiempo y, más recientemente, con McLaren. Si bien ninguno de estos movimientos se ha confirmado, Palmer dio su opinión sobre la dinámica cambiante en Mercedes y el mercado de pilotos.

Con Antonelli demostrando ser un aspirante al campeonato en tan solo su segunda temporada en la categoría y con una ventaja de 25 puntos sobre su compañero de equipo George Russell, Palmer cree que el italiano se ha consolidado firmemente como líder del equipo.

"Lo único que veo en Mercedes es que si George se fuera y decidiera empezar de cero en otro lugar —lo cual es una gran incógnita—, ¿querría Toto Wolff emparejar a su ahora gran talento Kimi Antonelli con Max Verstappen?", preguntó Palmer durante su aparición en el podcast F1 Nation junto al expiloto de la IndyCar Series James Hinchcliffe. "Eso parece una receta para el desastre. Ahora Kimi, creo, ha demostrado ser un piloto de primera. No va a llegar y conformarse con ser el segundo plato. Kimi ha elevado su nivel hasta tal punto que, si George se va, Max ya no es el reemplazo ideal."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El presentador Tom Clarkson añadió, en tono de broma: "Dicen que es una receta para el desastre, pero para nosotros es un éxito rotundo".

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, confirmó recientemente su interés en mantener la misma alineación de pilotos para 2027. "No queremos cambiar nada", declaró Wolff a Sky Sports F1 durante el fin de semana del Gran Premio de Austria. "También se lo hemos dicho a George; creo que es una buena alineación para nosotros. Estoy muy contento con ambos".

El Gran Premio de Bélgica se celebrará este fin de semana, del 17 al 19 de julio, en Spa-Francorchamps.

Más de la F1 :

Share Or Save This Story

Artículo previo Lando Norris tiene una penalización en la parrilla de salida para el GP de Bélgica
Artículo siguiente F1 GP Bélgica 2026: A qué hora y cómo ver las prácticas del viernes de Colapinto y Checo Pérez

Top Comments
More from
Lydia Mee

Coulthard advierte de que la intervención de la FIA podría frenar la innovación en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Coulthard advierte de que la intervención de la FIA podría frenar la innovación en la F1

Vowles explica cómo los retrasos de Williams podrían ser "una de las mejores cosas"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Vowles explica cómo los retrasos de Williams podrían ser "una de las mejores cosas"

Russell revela la mentalidad que aplicaba en los exámenes del colegio y detrás de su éxito en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Russell revela la mentalidad que aplicaba en los exámenes del colegio y detrás de su éxito en F1
More from
Max Verstappen

Red Bull renuncia al alerón "macarena" en el GP de Bélgica por la seguridad de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Red Bull renuncia al alerón "macarena" en el GP de Bélgica por la seguridad de Verstappen

Max Verstappen firma a un piloto junior de McLaren para su propio equipo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Max Verstappen firma a un piloto junior de McLaren para su propio equipo

Por qué el alerón "macarena" de Red Bull no funciona como el de Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué el alerón "macarena" de Red Bull no funciona como el de Ferrari
More from
Mercedes

Verstappen "se arrepiente absolutamente" de no haber ido a Mercedes, dice Steiner

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Verstappen "se arrepiente absolutamente" de no haber ido a Mercedes, dice Steiner

Toto Wolff prefiere los fallos de Mercedes antes que ser "lento y fiable"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Toto Wolff prefiere los fallos de Mercedes antes que ser "lento y fiable"

Toto Wolff es "demasiado inteligente" para firmar a Verstappen, dice Guenther Steiner

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Toto Wolff es "demasiado inteligente" para firmar a Verstappen, dice Guenther Steiner

Últimas noticias

Alpine prepara mejoras "grandes" para recuperar terreno ante Racing Bulls

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bélgica
Alpine prepara mejoras "grandes" para recuperar terreno ante Racing Bulls

Hulkenberg pone fin a las especulaciones; así se pronuncia con claridad sobre su futuro en Audi

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bélgica
Hulkenberg pone fin a las especulaciones; así se pronuncia con claridad sobre su futuro en Audi

Colapinto, sobre su futuro en Alpine para 2027: “Ojalá no tenga que esperar hasta fin de año”

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bélgica
Colapinto, sobre su futuro en Alpine para 2027: “Ojalá no tenga que esperar hasta fin de año”

Red Bull renuncia al alerón "macarena" en el GP de Bélgica por la seguridad de Verstappen

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bélgica
Red Bull renuncia al alerón "macarena" en el GP de Bélgica por la seguridad de Verstappen