El expiloto de Fórmula 1 Jolyon Palmer advirtió a Mercedes que emparejar a Max Verstappen con Kimi Antonelli sería una "receta para el desastre" si se liberara un asiento en la escudería de Brackley.

Verstappen ha estado en el centro de los rumores que lo vinculan con Mercedes desde hace tiempo y, más recientemente, con McLaren. Si bien ninguno de estos movimientos se ha confirmado, Palmer dio su opinión sobre la dinámica cambiante en Mercedes y el mercado de pilotos.

Con Antonelli demostrando ser un aspirante al campeonato en tan solo su segunda temporada en la categoría y con una ventaja de 25 puntos sobre su compañero de equipo George Russell, Palmer cree que el italiano se ha consolidado firmemente como líder del equipo.

"Lo único que veo en Mercedes es que si George se fuera y decidiera empezar de cero en otro lugar —lo cual es una gran incógnita—, ¿querría Toto Wolff emparejar a su ahora gran talento Kimi Antonelli con Max Verstappen?", preguntó Palmer durante su aparición en el podcast F1 Nation junto al expiloto de la IndyCar Series James Hinchcliffe. "Eso parece una receta para el desastre. Ahora Kimi, creo, ha demostrado ser un piloto de primera. No va a llegar y conformarse con ser el segundo plato. Kimi ha elevado su nivel hasta tal punto que, si George se va, Max ya no es el reemplazo ideal."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El presentador Tom Clarkson añadió, en tono de broma: "Dicen que es una receta para el desastre, pero para nosotros es un éxito rotundo".

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, confirmó recientemente su interés en mantener la misma alineación de pilotos para 2027. "No queremos cambiar nada", declaró Wolff a Sky Sports F1 durante el fin de semana del Gran Premio de Austria. "También se lo hemos dicho a George; creo que es una buena alineación para nosotros. Estoy muy contento con ambos".

El Gran Premio de Bélgica se celebrará este fin de semana, del 17 al 19 de julio, en Spa-Francorchamps.