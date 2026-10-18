Fórmula 1 GP de Singapur

Analista de la F1 advierte ante crecientes problemas de confianza entre Hamilton y Ferrari

Bernie Collins cree que la decisión de Lewis Hamilton de ignorar la instrucción de Ferrari de entrar a boxes en Singapur muestra una creciente falta de confianza entre el siete veces campeón y su equipo

Lydia Mee

Publicado: 18 oct 2026, 0:06

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Ferrari Media Center

La exestratega de Fórmula 1 y comentarista de Sky Sports Bernie Collins cree que Lewis Hamilton está sufriendo una "falta de confianza" en el muro de boxes de Ferrari tras el Gran Premio de Singapur.

Kimi Antonelli, de Mercedes, se acerca al título del campeonato de pilotos, mientras que Max Verstappen, de Red Bull, dominó el fin de semana del Gran Premio de Singapur. Mientras tanto, la carrera de Hamilton se complicó durante un período de coche de seguridad virtual.

Después de parar inicialmente en la vuelta 19, Hamilton tuvo la oportunidad de realizar una segunda detención más barata bajo el coche de seguridad virtual en la vuelta 40, cuando Lance Stroll, de Aston Martin, se quedó detenido en la pista con un problema de embrague.

Pese a ser llamado por Ferrari después de su compañero de equipo Charles Leclerc, el siete veces campeón decidió mantenerse en pista para intentar hacer funcionar la estrategia de una sola parada.

En las etapas finales de la carrera, Hamilton estaba sufriendo con los neumáticos más viejos. Finalmente terminó sexto.

Hablando en el Sky Sports F1 Show, Collins sostuvo que el incidente demostró la falta de confianza de Hamilton en el equipo.

"Alguien de la talla de Lewis no se olvida de hacer una parada en boxes. Así que digamos que fue una decisión de no tomar la entrada a boxes, o que la llamada no llegó a tiempo, o lo que sea. Pero eso fue crucial, creo, para la carrera en ese momento", explicó.

"Ahora, si volvemos una semana atrás a Malasia, tuvimos el mismo tipo de falta de confianza, a falta de otra palabra. Empezaron con un neumático de seco. Luego llegó la llamada para cambiar a un neumático intermedio. Lewis dijo: 'Eso es lo incorrecto. Ahora tenemos que aguantar con esto'.

"Tuvo una conversación con el muro de boxes, se quedó con el neumático que llevaba y, finalmente, eso terminó siendo muy parecido a lo de Leclerc hacia el final de la carrera. Sin embargo, creo que eso muestra de forma más global que Lewis no confía en ese equipo Ferrari. Está cuestionando sus decisiones".

Hamilton se disculpó con el equipo después de la carrera, confirmando que fue su decisión permanecer en pista.

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