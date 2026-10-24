Análisis

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Lo que hemos aprendido de los entrenamientos del viernes en el Gran Premio de Estados Unidos de 2026

Las más de 200 infracciones por salirse de los límites de la pista durante los entrenamientos del viernes de la F1 quizá hayan ocultado parte del ritmo absoluto que se vio en Austin, pero todo apunta a que el Gran Premio de Estados Unidos del domingo podría estar muy reñido.

Jake Boxall-Legge

Publicado: 24 oct 2026, 0:22

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Era casi imposible llevar la cuenta de la enorme cantidad de avisos por salirse de los límites de la pista que se produjeron durante las sesiones de entrenamientos libres del viernes de Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos; por suerte, la FIA nos facilita este documento para ahorrarnos el trabajo. Hubo 79 vueltas anuladas en la FP1 y 128 en la FP2: una cantidad alucinante de vueltas por el circuito que pusieron a prueba los límites.

Por suerte, gracias a los sistemas de geovallado que utiliza la FIA, esas infracciones de los límites de pista se detectan casi al instante, pero serán un factor importante en la clasificación si los pilotos no consiguen mantener sus monoplazas entre las líneas blancas. La mayoría de estas infracciones se concentraron en las curvas 12, 19 y 20, y dado que esto ocurre cada año, resulta desconcertante que los organizadores de la carrera no hayan añadido algún tipo de medida disuasoria. ¿Dónde está la grava? ¿Dónde están las barreras de púas?

Ah, parece que nos hemos salido de la pista y nos hemos ganado una penalización por salirse de los límites del circuito, así que terminemos aquí la digresión. La noticia principal fue esta: Charles Leclerc lideró ambas sesiones, ya que su Ferrari se comportó bastante bien sobre los baches que salpican el Circuito de las Américas como una serie de montículos.

Ahora bien, su actuación en la FP1 se vio ligeramente empañada por la vuelta rápida de Max Verstappen, que traspasó los temidos límites de pista en la curva 19, lo que demuestra que quienes se mantengan en la pista durante la clasificación saldrán ganando. Pero Leclerc logró la vuelta más rápida en la FP2 sin que se le descartara ninguna, situándose apenas media décima por delante del campeón electo Kimi Antonelli —quien, en teoría, podría ganar el título este fin de semana—. Si el italiano gana la carrera, George Russell sufre otra pesadilla y Lewis Hamilton no termina por encima del quinto puesto, el título será suyo: Verstappen no podrá lanzar una improbable ofensiva por el título si Antonelli gana efectivamente la carrera.

Para Ferrari, el rendimiento de Leclerc será motivo de cierto optimismo, sobre todo si se tienen en cuenta las pequeñas actualizaciones que el equipo ha introducido para esta prueba. Ambos pilotos hicieron todo lo posible por moderar las expectativas, ya que Hamilton sugirió que suponían menos de una décima de segundo, pero habrá más que ver más allá del simple tiempo de vuelta máximo. Mercedes, por su parte, sigue analizando el impacto de las actualizaciones que trajo a Sepang; no las había comprendido del todo durante el atípico fin de semana de Malasia, y el hecho de dividir los coches en Singapur ofreció una mejor perspectiva de cómo funcionan las nuevas piezas. Con dos sesiones de entrenamientos aún por disputar en Austin, el equipo debería llegar a comprender aún mejor el W17 actualizado.

Pero Red Bull sigue muy metido en la lucha aquí —bueno, Verstappen sin duda lo está—. Las dificultades iniciales del holandés con un perfil de dirección inconsistente parecían haberse aliviado, pero su compañero de equipo, Isack Hadjar, calificó su vuelta rápida en la FP2 (posteriormente eliminada) de "repugnante", ya que le costaba mantener a raya la parte delantera del coche en las curvas de alta velocidad. Su ingeniero, Richard Wood, también señaló que el francés estaba perdiendo tiempo en las curvas de menor velocidad, lo que llevó al irascible Hadjar a desahogarse aún más por la radio.

Verstappen tiene muchas posibilidades de lograr su tercera victoria consecutiva en la F1

Foto de: Bryn Lennon / Fórmula 1 vía Getty Images

De los demás equipos del "Big Four", McLaren es una incógnita a estas alturas. Lo que sí sabemos es que Oscar Piastri lo tenía bastante difícil para sacar un tiempo competitivo de su MCL40; aunque el australiano ha mostrado un mejor estado de forma últimamente, los intentos de combinar su estilo natural de conducción con un coche al que le gusta que lo manejen con mano dura no han resultado especialmente compatibles en lo que va de fin de semana. A Lando Norris también le costaba manejar su coche por el circuito sin salirse de las líneas, y un par de salidas de pista acabaron por ser su perdición. Durante su simulación de carrera, el británico logró completar cinco vueltas consecutivas que fueron anuladas por la dirección de carrera por salirse de las líneas blancas. Por el momento se desconoce si simuló la penalización de cinco segundos al final de la misma.

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Los equipos estarán más cerca de definir sus planes de puesta a punto para el resto del fin de semana, y el viernes se centró principalmente en intentar encontrar las mejores alturas de suspensión que permitieran equilibrar el rendimiento y la topografía del circuito. Si se baja demasiado, el chasis se desgasta en unas 20 vueltas; si se sube demasiado, no hay carga aerodinámica. Quizá no sea tan exigente como lo era con el reglamento anterior, pero sigue siendo un aspecto importante que hay que explorar.

Promedios de las tandas largas de la FP2

Posición Equipo (Piloto) Tiempo medio Vueltas Neumáticos 1 Ferrari (LEC) 1m41,479s 12 S 2 Red Bull (VER) 1m41,481s 12 S 3 Mercedes (ANT) 1m41,521s 13 M 4 McLaren (PIA) 1m41,872s 7 S 5 Racing Bulls (LAW) 1m42,524s 12 M 6 Alpino (GAS) 1m42,777s 11 S 7 Haas (BEA) 1m43,238s 11 S 8 Aston Martin (ALO) 1m43,268s 9 H 9 Audi (HUL) 1m43,398s 8 S 10 Williams (SAI) 1m43,620s 10 S 11 Cadillac (BOT) 1m44,131s 8 S

Para ello, hemos elegido el neumático más blando con el que ha rodado cualquiera de los equipos, ya que casi todos utilizaron el compuesto blando (C4) en sus tandas largas, salvo Mercedes, Racing Bulls y Aston Martin.

Pirelli sugiere que el compuesto duro podría tener un papel "limitado" en la carrera; quizá solo sea una opción si un equipo tiene muchas dificultades para mantener los neumáticos blandos durante un tramo decente

Ferrari, Red Bull y Mercedes parecen estar muy igualados, aunque la vuelta de carrera de Antonelli se realizó con el compuesto medio y, por lo tanto, no ofrece una comparación directa. Dicho esto, el neumático medio de Antonelli era el mismo juego utilizado al comienzo de la sesión, por lo que ya había pasado por varios ciclos de calentamiento antes de ser utilizado en su tanda más larga tras las simulaciones de clasificación con neumáticos blandos.

La tanda "larga" de Piastri quedó por detrás en una media de unos 0,3 s por vuelta, aunque su tanda no fue especialmente extensa, ni tampoco fue más rápida que la tanda equivalente de Norris con los neumáticos duros. De hecho, la media de Norris se situaría en lo más alto aquí, con 1m41,127s, pero en este caso hemos intentado evitar los compuestos más duros en la medida de lo posible.

Aston Martin no ofreció ninguna alternativa al respecto, ya que ambos pilotos utilizaron el compuesto duro para sus stints más largos; aunque los stints parecían razonables con los C2 (aunque con una muestra de solo tres pilotos, resulta un poco difícil afirmarlo con certeza), Pirelli sugiere que el compuesto duro podría desempeñar un papel "limitado" en la carrera; quizá solo sea una opción si un equipo tiene serias dificultades para mantener los neumáticos blandos durante un turno decente.

Mercedes parece estar encontrando su camino con su último paquete de actualizaciones de F1

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

En cuanto a los C3 y C4, a pesar de las dificultades que algunos pilotos tuvieron para mantener el coche pegado a la pista, la pérdida de rendimiento no fue especialmente elevada y Pirelli vuelve a pronosticar que la estrategia de una sola parada será la principal para la carrera de Austin. Pero es probable que haya una ventaja en ajustar la estrategia de neumáticos; si un piloto consigue alargar la vida útil de los blandos al inicio, podrá obtener un beneficio inmediato con los neumáticos medios más nuevos frente a aquellos que hayan entrado en boxes antes. Pero todo esto depende de que los pilotos encuentren el equilibrio con sus monoplazas; un bloqueo de ruedas al final de las zonas clave de aceleración en las curvas 1 y 12 perjudicará considerablemente la duración de esos tramos.

En la zona media de la parrilla, Racing Bulls parece estar bien situado; las series largas de Alpine fueron buenas, pero el ritmo en una sola vuelta pareció algo esquivo a lo largo de las dos sesiones; dicho esto, cabe sospechar que el equipo de Enstone aún no ha mostrado todas sus cartas aquí. Haas parece estar justo detrás y es probable que compita con Aston Martin y Audi.

Aston Martin parece estar en una posición decente; aunque, como era de esperar, al coche le falta potencia absoluta y esto le pasa factura en las rectas, el AMR26 mejorado ha encontrado cierto grado de estabilidad aerodinámica y parece manejable en las curvas de alta velocidad del circuito de COTA.

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Williams, sin embargo, parece estar en apuros; Alex Albon apenas podía encadenar una vuelta sin que el FW48 intentara salirse de los límites legales de la pista, y el ritmo en las series largas parece reflejar, una vez más, las dificultades del equipo en las curvas de alta velocidad. No obstante, no creo que sea injusto sugerir que el Williams de este año se adapta a cualquier tipo de curva, y solo Cadillac le salva de ser el último equipo clasificado aquí.

Lawson parece estar listo para ser el mejor del resto este fin de semana, ya que Lindblad tiene que lidiar con una penalización por el motor

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

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