Análisis: el decisivo GP en Silverstone que podría romper a Red Bull

Red Bull ha ganado las últimas cinco carreras de la temporada 2021 de la Fórmula 1 lo que ha permitido a Max Verstappen tener una ventaja de 32 puntos sobre Lewis Hamilton en la clasificación de pilotos, y la diferencia con Mercedes en la clasificación de constructores es de 44 unidades. Pero en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, las posibilidades de Mercedes de reducir la distancia parecen positivas.

Existen tres factores para considerar esto. En primer lugar, la altitud. Spielberg está a más de 700 metros, Silverstone a 200. Cuanto más alto, más fuerte es el paquete de Red Bull Honda. En segundo lugar, las curvas largas y rápidas que podrían favorecer a Mercedes. Por último, está la clasificación sprint lo que podría alterar el equilibrio de poder observado recientemente.

Si Silverstone fuera una carrera normal, probablemente el resultado ya tendría un carácter decisivo para el campeonato del mundo afirma Helmut Marko en una entrevista publicada el miércoles en Motorsport-Total.com, página hermana de Motorsport.com. Pero “debido a que esta prueba al sprint se realiza por primera vez y a que sólo hay una hora de entrenamientos, yo no llamaría ahora a Silverstone como una carrera normal”.

"Una hora de entrenamientos, clima inglés: si llueve allí, pueden pasar tantas cosas que no tiene la importancia que normalmente tendría Silverstone", dijo el asesor de Red Bull en materia de deporte motor. "Pero no tenemos miedo de Silverstone. Hemos sido competitivos con nuestro coche en todos los circuitos. No siempre ganamos, pero fuimos competitivos en todos los aspectos".

“La superioridad vista en Austria se basa en varios factores. Somos conscientes de ello. Uno es el trazado de la pista, la elevación, pero también a que Max simplemente se sintió cómodo ante las decenas de miles de aficionados holandeses y rindió al máximo”, expresó el expiloto austriaco.

Un análisis con el que coincide el expiloto Marc Surer: "Austria es un circuito especial, con largas rectas y curvas cerradas. Eso es un poco especial y no corresponde al carácter de todas las pistas. Si pensamos en Paul Ricard, la diferencia entre los dos coches era mínima", dice el experto en una entrevista en el canal de YouTube de Formel1.de.

Surer también se ha dado cuenta de que "el motor Honda siempre funciona bien en altitud" como es el caso de México o Brasil y que también se presentó en el Red Bull Ring, que está a unos 700 metros. “El aire fino parece ayudar al motor".

Eso podría deberse a los turbocompresores, que, según se sabe, Honda los ha construido más grandes que Mercedes. "Si conducimos a una altitud normal, es probable que la ventaja de rendimiento desaparezca de nuevo", dice Surer, pero aclara: "Eso es sólo una teoría, aunque en el pasado ha demostrado que la altitud es buena para el motor Honda".

En su opinión, el trazado de la pista inglesa parece estar adaptada a Mercedes: "En las curvas largas, la distancia entre ejes es una ventaja. Sólo tienes un coche más silencioso en las curvas largas. Desde ese punto de vista, la pista debería ayudar a Mercedes", dice Surer y concluye: "Silverstone podría dar una victoria a Mercedes de nuevo, para variar”.

Lo que está claro es que la undécima de las 23 carreras programadas de la temporada podría tener un carácter decisivo. Con Hamilton actualmente a 32 puntos, no puede permitirse dejar puntos en el camino mientras su rival neerlandés gana al mismo tiempo, porque recuperar 57 o 58 puntos podría ser una tarea extremadamente difícil para el campeón del mundo.

Sobre todo, porque Mercedes ha dicho que hará su última gran actualización de su coche en Silverstone. Después podría haber algunos ajustes, pero las modificaciones importantes, como un alerón delantero completamente nuevo, no se producirán más. Por eso Marko dice: "Silverstone tiene más significado simbólico y psicológico, y más para Mercedes".

"Me temo que la decisión del campeonato del mundo se alargará hasta las últimas carreras porque Mercedes es un equipo fuerte. Hamilton es un piloto excepcional al igual que Max, con más rutina. Las carreras que se han llevado a cabo hasta ahora no son la última palabra. Sería bueno que continuara así. Pero no subestimamos a Mercedes".

El equipo alemán tiene una opinión similar: "A menudo hemos tenido dificultades en Austria", recordó Andrew Shovlin, el jefe del equipo de ingeniería en el circuito. "Es una pista difícil que no parece adaptarse a nuestro coche. Estamos tratando de entenderlo. Pero por otro lado, en Silverstone nos ha ido casi siempre bien y a Lewis le gusta también esa pista”.