Análisis de datos: por qué Lewis Hamilton habría ganado incluso sin VSC

¿Fue pura suerte la primera victoria de Lewis Hamilton con Ferrari? Difícilmente. Es cierto que el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 se benefició al final de la carrera de una fase de coche de seguridad virtual (VSC), que le regaló una tercera parada en boxes extremadamente oportuna. Sin embargo, los datos muestran: Hamilton muy probablemente también habría ganado el Gran Premio de Barcelona-Catalunya sin el abandono de Fernando Alonso.

Pero vayamos por partes: al fin y al cabo, Ferrari logró en Barcelona una auténtica obra maestra estratégica. El plan original probablemente contemplaba tomar la delantera directamente en la salida. Gracias a la tradicionalmente fuerte salida de Ferrari y a los neumáticos blandos, Hamilton tenía las mejores opciones de entrar líder en la curva uno, pese a salir desde la segunda posición, más sucia.

Ese plan no salió del todo y Hamilton siguió segundo, pero Ferrari reaccionó de inmediato: con una agresiva estrategia de tres paradas, los italianos sometieron al líder George Russell en el Mercedes a una enorme presión, y con éxito.

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Cómo Ferrari engañó a Mercedes

A pesar de su liderato, Russell se encontraba en una encrucijada estratégica. En la vuelta 27, los cuatro primeros pilotos estaban separados por solo unos cinco segundos. Así, casi todos los pilotos corrían el riesgo de ser adelantados por el coche de detrás mediante un undercut. La única excepción: el último del cuarteto, Lando Norris.

Sin embargo, para la estrategia de dos paradas realmente prevista, un cambio de neumáticos en ese momento —con casi 40 vueltas aún por disputarse— era demasiado pronto. ¿Debería Mercedes haberse adelantado a Ferrari, bloquear el undercut de Hamilton y pasar también a tres paradas? Quizá. Pero en ese caso Ferrari sin duda habría reaccionado, cambiado la táctica y apostado por dos paradas.

Así, Hamilton dio la señal decisiva al final de la vuelta 27, entró en el pit lane y cambió de los neumáticos duros a los medios. Con ello, la ruta de tres paradas de Ferrari quedó sellada. Mercedes ya no podía reaccionar debido a las distancias tan ajustadas. Por el enorme desgaste de los neumáticos y la delta resultante, un undercut valía hasta tres segundos en la primera vuelta.

Si Mercedes hubiera hecho entrar a Russell solo una vuelta más tarde, Hamilton ya habría pasado. En consecuencia, las Flechas Plateadas tuvieron que aferrarse a la estrategia de dos paradas: el duelo de tres paradas contra Ferrari estaba perdido. Además, Lando Norris acechaba por detrás, a quien Mercedes también tenía que cubrir.

Poco antes del VSC: Hamilton con un ritmo sensacional

En el transcurso posterior de la carrera, Hamilton voló literalmente hacia los dos Mercedes gracias a neumáticos frescos y a un empuje agresivo. En las primeras vueltas tras su segunda parada, recuperó 2,5 segundos por vuelta; hacia el final del stint seguían siendo 1,5 segundos.

Cuando Mercedes finalmente entró para su segunda parada programada, teóricamente la situación debería haber cambiado. Según los datos, el desgaste de neumáticos en todo el pelotón fue de 0,157 segundos por vuelta. Tras su parada en la vuelta 36, George Russell debería haber sido, en teoría, alrededor de 1,5 segundos por giro más rápido que Hamilton con sus medios ya bastante usados.

Pero en realidad, antes del VSC, Russell solo pudo recortarle al Ferrari siete décimas por vuelta pese a llevar neumáticos frescos. A más tardar entonces quedó claro: el plan de tres paradas de Ferrari podía funcionar a la perfección al final.

¿Le costó la victoria a Mercedes el duelo Russell-Antonelli?

Cuando en la vuelta 41 se decretó el coche de seguridad virtual, Ferrari aprovechó la oportunidad al instante. En lugar de la pérdida habitual de 23 segundos en una parada en boxes en Barcelona, durante una neutralización solo se pierden unos 13 segundos al cambiar neumáticos. Como Hamilton aventajaba a Russell en 16 segundos en ese momento, la parada regalada era una decisión absolutamente obvia para la Scuderia.

Pero es posible que este escenario ni siquiera se hubiera producido si George Russell y Andrea Kimi Antonelli no se hubieran estado peleando antes en pista. "Probablemente perdimos cinco o seis segundos por el duelo", resumió el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, después de la carrera en Sky.

La lógica detrás de ello: sin esa pérdida de tiempo, Hamilton habría regresado a pista detrás de los Mercedes incluso con la ventaja del VSC y habría tenido que adelantar en pista. Sin embargo, un vistazo a los datos relativiza la afirmación de Wolff: el duelo interno del equipo probablemente solo le costó a Mercedes unos dos segundos de tiempo de carrera. Y Hamilton volvió exactamente dos segundos por delante de Russell tras su parada.

Datos: Hamilton imparable incluso sin VSC

Al final, Hamilton lo tuvo fácil. Ya no tuvo que doblegar a ningún Mercedes en pista y celebró la victoria con 20 segundos de ventaja. Pero, ¿qué pasa en el terreno de las hipótesis? ¿Habría triunfado el piloto de Ferrari también sin el coche de seguridad virtual?

Eso nunca puede decirse con absoluta certeza, pero prácticamente todos los indicadores apuntan a ello. Por un lado, está el ritmo extremadamente fuerte al final del tercer stint, cuando Hamilton con los medios solo perdía siete décimas por vuelta respecto a los pilotos de Mercedes.

Es muy posible que Hamilton hubiera alargado este stint cinco vueltas más. Entonces habría afrontado su hipotético cuarto y último stint con una desventaja de unos once segundos, pero con una delta de neumáticos de diez vueltas. En teoría, eso le habría dado una ventaja de ritmo de 1,5 segundos por vuelta.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Con 20 vueltas restantes, no hace falta ser un genio de las matemáticas para ver que Hamilton habría alcanzado a los pilotos de Mercedes con facilidad. Sin embargo, entonces habría tenido que abrirse paso en pista no solo ante las Flechas Plateadas, sino también ante el piloto de McLaren, Lando Norris.

Ferrari está seguro: Hamilton habría adelantado para ganar

El respaldo a esta teoría llega directamente desde la cúpula de Ferrari. "Habríamos ganado la carrera, quizá con algo menos de ventaja", confirmó el jefe del equipo, Frédéric Vasseur, tras la bandera a cuadros. "En ese momento estábamos en una posición excelente con un juego de neumáticos fresco. También habría pintado bien así."

Incluso el argumento del "aire sucio" —es decir, la pérdida de tiempo por las turbulencias al rodar detrás de otro coche— apenas se sostiene a posteriori. A Russell simplemente le faltaba cualquier tipo de ritmo con los neumáticos duros. Por cierto, en el bando rival también lo ven exactamente así.

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, lo resumió con sobriedad tras la carrera: "Lewis fue simplemente el más rápido de nosotros después. Incluso si hubiéramos seguido delante de él, habría sido condenadamente difícil mantenerlo detrás."

Solo una condición podría haber puesto en peligro a Hamilton

Más allá de todas las hipótesis, los hechos desnudos hablan claramente: durante su último stint con neumáticos duros, Hamilton fue de media exactamente un segundo por vuelta más rápido que Russell en el Mercedes, y eso con una delta de neumáticos de apenas cinco vueltas.

En teoría, esa diferencia de neumáticos solo debería haber supuesto unos 0,75 segundos, sobre todo porque Russell pudo cuidar enormemente sus neumáticos duros en las primeras vueltas bajo condiciones de VSC. Por lo tanto, la diferencia pura de ritmo fue enorme.

Si se corrigen todas las vueltas de carrera por las distintas estrategias, queda claro: Lewis Hamilton fue, con diferencia, el hombre más rápido del pelotón en Barcelona. Ajustado por estrategia, rodó casi dos décimas por vuelta más rápido que los Mercedes e incluso le sacó seis décimas a su compañero de equipo Charles Leclerc.

Con esa ventaja de velocidad, Hamilton muy probablemente también habría triunfado sin VSC. El británico probablemente solo habría sido batible en una única circunstancia: si Mercedes hubiera apostado desde el principio por Andrea Kimi Antonelli y le hubiera dado vía libre por órdenes de equipo para pasar a George Russell.

El joven italiano adelantó a Russell hacia el final de la carrera con neumáticos prácticamente igual de viejos y demostró así que en realidad tenía mejor ritmo. Qué tan rápido habría sido con pista libre queda sin respuesta. "Creo que Kimi podría haber ganado hoy", admitió también Toto Wolff después de la carrera. "Pero hoy simplemente no tuvo esa oportunidad."