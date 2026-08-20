Qué significa el gran contrato de Verstappen para su futuro, para Red Bull y para la F1

Red Bull y el equipo de Max Verstappen consideraron que la jornada de prensa del jueves en Zandvoort era el momento adecuado para hacer un anuncio que pusiera fin a numerosas especulaciones. El cuatro veces campeón del mundo se ha comprometido con Red Bull hasta finales de 2030 y, a decir verdad, ese era el único desenlace lógico de los últimos meses, a pesar de todas las especulaciones, a veces descabelladas.

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Sí, varias páginas web —y las redes sociales en particular— se han mostrado en ocasiones bastante entusiasmadas ante un posible fichaje por McLaren, pero a menudo sin mucho fundamento. El equipo con sede en Woking ha reconocido que se mantuvieron conversaciones informales, pero añadió, con toda razón, que ese tipo de conversaciones son totalmente normales en el paddock de la F1.

Toto Wolff lo resumió a la perfección el año pasado: como director de equipo, tu trabajo consiste, en efecto, en explorar cuál es el futuro de un cuatro veces campeón del mundo y uno de los mejores pilotos de la parrilla. Eso es exactamente lo que hizo Mercedes el año pasado —aunque en aquella ocasión las cosas fueron un poco más allá— y resulta igualmente lógico desde la perspectiva de McLaren.

El mercado de pilotos para 2027 está mucho más cerrado de lo esperado

En realidad, sin embargo, mantenerse fiel a Red Bull siempre fue el desenlace más lógico, por varias razones. En primer lugar, el mercado de pilotos de cara a 2027 está mucho menos abierto de lo que se esperaba. Inicialmente se pensaba que el carrusel de fichajes se pondría realmente en marcha por estas fechas, pero la realidad ha sido otra. De hecho, el mercado en los equipos punteros está completamente cerrado.

La historia empieza con Mercedes. Wolff nunca ha ocultado, desde 2014, que le gustaría trabajar con Verstappen en algún momento de su carrera, pero la realidad simplemente no se lo permite en estos momentos. Esto se debe en gran medida al rápido desarrollo de Kimi Antonelli, algo que prácticamente nadie en el paddock habría considerado posible hace un año.

Dado que Mercedes ya está ganando con el joven italiano, Wolff no necesita correr el riesgo de fichar a Verstappen. Porque sí, teniendo en cuenta el historial de Verstappen frente a sus compañeros de equipo, sería un riesgo. Si Antonelli es el proyecto a largo plazo de Mercedes —y este año ha quedado claro en más de una ocasión que esta debería ser, efectivamente, la máxima prioridad de Wolff—, entonces no hay necesidad, y tal vez ni siquiera sería deseable, poner a un gran campeón a su lado.

El contrato de Antonelli para 2026 ha bloqueado de hecho el camino de Verstappen hacia Mercedes, que parecía posible por estas fechas el año pasado Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

Ferrari también se barajó como una posibilidad el año pasado tras la dolorosa temporada de Lewis Hamilton. Muchos esperaban que el heptacampeón del mundo se planteara retirarse de la F1 si seguía pasando tantas dificultades con el nuevo reglamento, pero, una vez más, la realidad ha resultado ser completamente diferente. La Scuderia ya tiene un referente a largo plazo en Charles Leclerc, mientras que, en su estado de forma actual, Hamilton no se va a marchar y tampoco tiene absolutamente ningún motivo para hacerlo de cara a 2027.

Si a eso le sumamos que Aston Martin ha sido una gran decepción y aún le queda un largo camino por recorrer —un equipo del que el año pasado aún se pensaba que era capaz de tentar a Verstappen—, el panorama se aclara automáticamente. Esto también explica de inmediato por qué el equipo que el año pasado se consideraba la opción menos realista de las cuatro escuderías punteras ha aparecido de repente en los rumores: McLaren.

Los rumores sobre McLaren y la cuestión de la cláusula

McLaren era la única opción que quedaba, por lo que toda la situación beneficiaba a ambas partes. Como se ha mencionado, tenía todo el sentido del mundo que un equipo como McLaren al menos explorara dónde estaba el futuro de Verstappen, mientras que la situación del mercado de pilotos hacía que McLaren fuera la única baza de Verstappen frente a Red Bull para conseguir un mejor contrato. Autosport ya señaló durante el Gran Premio de Austria que los rumores sobre McLaren debían interpretarse principalmente desde esa perspectiva, y eso es exactamente lo que se ha confirmado en los últimos meses.

Es bien sabido que Red Bull GmbH, en particular sus altos cargos, pidió repetidamente a Verstappen antes de las vacaciones de verano que se comprometiera públicamente con el equipo

El resultado final es muy lógico. Verstappen ha conseguido un acuerdo económico aún mejor, mientras que Red Bull se mostraba partidaria de un contrato diferente por dos razones. En primer lugar, el equipo de Laurent Mekies quería, como es natural, retener a Verstappen durante más tiempo. En segundo lugar, quería acabar con la saga anual en torno a la conocida cláusula —que para este año exigía que Verstappen estuviera entre los dos primeros de la clasificación del campeonato durante las vacaciones de verano—.

Aunque no se han revelado detalles del nuevo contrato —y, por lo tanto, nada sobre las cláusulas que inevitablemente figuran en todos los contratos de F1—, Red Bull estaba interesada en estructurar las cosas de forma ligeramente diferente, idealmente para evitar que se repita la misma saga cada año. Dicho esto, los Verstappen y su representante, Raymond Vermeulen, son lo suficientemente inteligentes como para no firmar un acuerdo sin ninguna vía de salida; sin duda, esas opciones siguen existiendo en este nuevo contrato.

Los rumores que vinculaban a Verstappen con McLaren no pasaron de ser eso Foto: Red Bull Content Pool

Es bien sabido que Red Bull GmbH, en particular sus altos cargos, pidió repetidamente a Verstappen antes de las vacaciones de verano que se comprometiera públicamente con el equipo, aunque él simplemente no tenía motivos para hacerlo en ese momento. Esa fuente de incertidumbre se ha eliminado por fin, y Red Bull espera haberlo hecho de una forma más sólida para evitar que se repita la misma historia en cada próxima temporada de F1. Solo en los próximos años se verá si lo ha conseguido.

El rendimiento actual no es lo suficientemente bueno, pero la libertad es una gran baza

Por último, no se puede ignorar que a Verstappen le costaría mucho encontrar un paquete global mucho mejor en otro sitio. Sí, Mercedes supondría un paso adelante en términos de rendimiento —al menos este año—, pero esa vía está cerrada por ahora. Más allá de eso, el holandés cuenta en Red Bull con un equipo construido a su alrededor, que hace todo lo posible por crear un entorno en el que pueda destacar.

Esto quedó demostrado una vez más recientemente con el plan de sucesión de Gianpiero Lambiase. Verstappen indicó que ya tenía en mente a un sustituto dentro de la propia escudería, que resultó ser su antiguo ingeniero de rendimiento, Tom Hart. Posteriormente, Red Bull hizo todo lo posible para hacer realidad ese deseo. Hart ya se dirigía a Williams para convertirse en el ingeniero de carrera de Alex Albon, pero después de que Verstappen expresara su preferencia, Red Bull se volcó por completo en revertir ese cambio.

Esa noticia ya era un indicio de que Verstappen se quedaría, pero, más allá de eso, también ilustra cómo Red Bull se ha construido en torno a Verstappen y cómo el equipo —también bajo el liderazgo de Mekies— hace todo lo posible por proporcionarle un entorno a medida. Sí, para el aficionado neutral a la F1 habría sido fascinante verle construir ese proceso desde cero de nuevo en otro equipo, pero la realidad es que Verstappen ya lo tiene en Red Bull y se siente cómodo allí.

Además, esa relación va más allá de la F1. Red Bull concede a Verstappen total libertad para sus actividades en GT3 y para seguir desarrollando su propio equipo de competición, algo que los conocedores de Red Bull consideran una baza importante.

Verstappen ya dejó claro el año pasado que las conversaciones con otros equipos ni siquiera tendrían sentido si no pudiera disfrutar de la misma libertad en otro lugar. Aunque McLaren indicó de inmediato que tampoco se opondría a sus actividades fuera de la F1, la libertad de la que disfruta Verstappen en Red Bull está a otro nivel: se le permite pilotar monoplazas de Mercedes en pruebas de resistencia, por ejemplo, y es libre de elegir la marca que desee.

Verstappen se queda en la familia con su nuevo contrato con Red Bull Foto: Red Bull Content Pool

Teniendo en cuenta todo esto, hay algo de verdad en la afirmación que Verstappen repite a menudo de que Red Bull es como una segunda familia para él, aunque esa cita pueda sonar más bien a estrategia de relaciones públicas. Sea como sea, hay algo de verdad en ello, en el sentido de que Verstappen cuenta con un entorno a su medida en todos los aspectos, algo por lo que Red Bull se esfuerza conscientemente con el fin de retenerlo durante más tiempo.

Lo único que deja actualmente algo que desear es el rendimiento —hay que reconocer que no es un factor insignificante en la F1—. Pero incluso en ese aspecto, Verstappen sigue viendo potencial a medio y largo plazo. En cuanto al chasis, el comienzo de 2026 fue muy malo, quizás incluso desastroso, pero desde Melbourne el déficit en términos de ritmo de carrera puro se ha reducido de 1,3 segundos por vuelta a dos o tres décimas en Hungría.

Es cierto que fue en un circuito corto y que, para los estándares de Red Bull, sigue sin ser lo suficientemente bueno, pero Verstappen sigue confiando en que se pueda superar este difícil comienzo. Lo mismo se aplica al hecho de que Red Bull no cuente con un motor AUDO. Es frustrante y supone una desventaja, pero al mismo tiempo confirma que su propia unidad de potencia es competitiva —algo que era un gran interrogante de cara a esta temporada—.

Más allá del tiempo por vuelta, Red Bull le va como un guante a Verstappen. Si a esto le sumamos que el resto del mercado de pilotos está completamente cerrado, este era, en esencia, el único resultado lógico.

Así que sí, el panorama competitivo no es bueno en estos momentos, pero eso no tiene por qué ser necesariamente un problema insuperable a largo plazo —y el largo plazo es precisamente de lo que trata este contrato—. Más allá del mero tiempo por vuelta, Red Bull le va como un guante a Verstappen. Si a eso le sumamos que el resto del mercado de pilotos está completamente cerrado, este era, en esencia, el único desenlace lógico de los últimos meses.

Por último, la duración de este contrato también es una buena noticia para la F1 en su conjunto. Cuánto tiempo permanecerá Verstappen en la cima del automovilismo siempre ha sido una pregunta importante, sobre todo debido a la normativa actual. Pero si la FIA y la F1 optan efectivamente por un V8 en 2030 o 2031, este acuerdo podría servir de puente para superar los años difíciles bajo la normativa actual, y una fórmula de motores más atractiva podría incluso convencerle de quedarse más tiempo.

Y eso no solo sería una buena noticia para el propio Verstappen —sobre todo desde el punto de vista económico— y para Red Bull, sino sin duda para la Fórmula 1 en su conjunto.