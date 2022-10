La altitud de Ciudad de México afecta a Ferrari, dice Sainz

En relación con los coches de Red Bull Racing y Mercedes, Ferrari fue el tercero más rápido durante la clasificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que Sainz sólo pudo ser quinto para la parrilla de salida del domingo, mientras que Charles Leclerc tuvo problemas y se clasificó séptimo por detrás de Valtteri Bottas, de Alfa Romeo.

En particular, los Ferrari parecieron tener problemas en los rápidos tramos de las eses y hubo casos en los que los pilotos tuvieron que corregir el rumbo para superar la baja adherencia.

Sainz admitió que las condiciones no habían sido especialmente adecuadas para el Ferrari F1-75, pero esperaba que no fuera más que una "excepción", y consideró que había más rendimiento en el coche que no se había aprovechado.

"Probablemente había un poco más por ahí, pero el coche ha sido difícil de conducir", explicó Sainz. "Y normalmente cuando es difícil, es difícil dar vueltas como lo hicimos en Austin".

"Hoy (por el sábado) probablemente había un par de décimas en la bolsa, pero para lo difícil que fue, creo que estuve sacando bastante. Sólo tenemos que echar un vistazo, creo que hemos perdido un poco de rendimiento en la altura, pero tenemos que ver porque creo que es sólo una vez".

"Creo que es una pista que no nos ha sentado muy bien. Pero hemos intentado hacerlo lo mejor posible".

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Cuando se le preguntó cómo la altitud estaba afectando específicamente al coche, Sainz consideró que el tren motriz de Ferrari no era tan potente para hacer frente a la caída de la densidad del aire, estimada en un 22 por ciento.

El español también explicó que a Ferrari le costaba sacar un buen rendimiento de los neumáticos y le daba la sensación de que llevar al coche en las eses era una "lucha", pero añadió que el equipo no debería desanimarse demasiado por su rendimiento en las vueltas rápidas.

"La altitud no debería afectarnos en términos de velocidad en las curvas", continuó Sainz. "Así que mi suposición es que tal vez pase algo con los neumáticos y probablemente también con el motor. Creo que la altitud para este motor no va exactamente como queríamos".

"Sabíamos antes de venir aquí que íbamos a tener que hacer algunos compromisos. Y luego los neumáticos y el coche, sobre los bordillos y los baches fue simplemente difícil de conducir.

"Fue una lucha (por las eses). Por eso no he podido hacer una vuelta. Nos esforzaremos, pero al mismo tiempo no debemos desanimarnos".

"Creo que es una pista muy particular, un escenario muy particular, y tenemos que analizar qué podríamos haber hecho mejor por aquí y ver si el ritmo de carrera mejora".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!