Alpine "volvió a la realidad" el domingo en Monza, dice Gasly

Pierre Gasly y Alpine tenían toda la intención de jugar sus cartas a fondo en el Gran Premio de Italia 2026 de F1 tras la sorprendente pole position de la víspera. A pesar de buenas salidas, el francés no pudo, sin embargo, creer en ello durante mucho tiempo, ya que a su monoplaza aún le faltó claramente rendimiento frente a las escuderías de punta.

Lógicamente, después de la inmensa alegría al término de la clasificación, la caída progresiva de Gasly en la jerarquía del inicio de carrera y la séptima posición final dejan un regusto algo amargo. Pero al salir de la prueba de Monza, aun así prevalece lo positivo, ante un resultado finalmente mucho más "lógico" que la hazaña del sábado.

"Creo que hay que estar muy satisfechos con todo el fin de semana", declaró Gasly en Canal+. "Está claro que después de [un día como] ayer, te dan ganas de soñar y de decirte que quizá sea posible durante toda una carrera."

"Pero creo que hoy hemos vuelto más a la realidad. Hicimos algo mágico ayer, esperábamos que nos costara mantener detrás a los McLaren, los McLaren, los Ferrari, así que al final estoy contento."

Una buena salida pero sin rebufo

Pierre Gasly resistió bien a George Russell en la primera largada en Monza. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Gasly había empezado muy bien la carrera de su primera pole en F1, con una salida limpia en la que mantuvo a raya a George Russell... durante una vuelta, antes de que el piloto de Mercedes tomara el mando al inicio de la segunda vuelta.

"Hacemos una muy buena primera salida", cuenta Gasly, quien añadiría más tarde que rápidamente quiso "cerrar la puerta" a Russell. "Me adelantan enseguida, ya en la primera recta, porque al quedarme delante, estaba claro que era difícil sin el rebufo."

Finalmente, la bandera roja retrasó lo inevitable, ya que Gasly, entonces segundo, fue superado después por Verstappen en la séptima vuelta, antes de una décima vuelta especialmente difícil en la que Lewis Hamilton, Oscar Piastri y Kimi Antonelli lo adelantaron para relegarlo al sexto puesto, una posición que ocuparía durante mucho tiempo antes de ser superado también por Lando Norris en la vuelta 21.

"Y luego, la segunda salida es buena. Después, consigo mantenerme un poco - las primeras 10-12 vueltas - en el grupo bueno. Y en cuanto me descolgué un poco más, a 3-4 segundos, fue demasiado complicado, ya no lograba seguir."

"Hay muchas cosas positivas que sacar", repite. "Está claro que todos habríamos querido soñar con algo mejor, pero sigue siendo una muy buena carrera cuando vemos que nos peleamos un poco con Norris - que ganó las dos últimas carreras - y que terminamos a tres segundos de Hamilton."

"En conjunto hay muchas cosas positivas que sacar, espero que podamos mantener este rendimiento en los próximos GP", concluyó, mientras que su compañero Franco Colapinto, que salió séptimo y luego tuvo una salida de pista cuando era cuarto, también terminó en los puntos, en novena posición.