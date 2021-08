Por qué la victoria de Alpine aún no es suficiente

De vez en cuando, la Fórmula 1 ofrece una carrera extraña, en la que todos los favoritos habituales tienen problemas y una combinación inesperada consigue la victoria.

Sucedió dos veces en 2020, con Pierre Gasly y AlphaTauri en Monza, y Sergio Pérez y Racing Point en el GP de Sakhir en Bahréin.

En Hungría, última carrera de la primera mitad de año, fue el turno de Esteban Ocon y Alpine de beneficiarse de un pequeño caos que ocurrió por delante, y así se impuso finalmente un equipo que no había ganado desde que competía como Lotus en 2013.

Ahí estuvo el factor suerte, claro, pero equipo y piloto tuvieron que acertar en todo para aprovechar al máximo la oportunidad, y el compañero de Ocon, Fernando Alonso, también jugó un papel clave.

Con Ocon octavo en parrilla y Alonso noveno, Alpine ya estaba bien situado en relación a sus rivales. El equipo no necesitaba necesariamente que lloviera u ocurrieran grandes cosas, tenía tanto que perder como que ganar.

"No sabía si ese resultado en clasificación era algo bueno", dijo el director ejecutivo de Alpine, Marcin Budkowski, a Motorsport.com después de la carrera.

"Si te clasificas entre los 10 primeros en el Hungaroring, tienes casi garantizados los puntos. Si llega la lluvia, puedes acabar en el podio, o puedes acabar en la grava de la primera curva. Algunos lo hicieron".

"Esta vez no fuimos nosotros, pero también esta vez estábamos ahí para aprovechar la oportunidad. Era una carrera de oportunidades. En las anteriores, no estuvimos ahí para aprovecharlas. Hoy sí".

Ocon salió del caos de la primera curva en segunda posición, mientras que Alonso tuvo menos suerte que su compañero, y cayó a la séptima plaza, tras ser adelantado por cinco coches que salieron detrás. En el muro de boxes, el equipo trató de dar sentido a lo que había presenciado.

Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

De todas las estrategias que se discutieron en Alpine después de la clasificación, la defensa del segundo puesto probablemente no estaba ni planteada, pero Budkowski dice que no hubo un gran cambio de planes.

"Sinceramente, no hubo ningún cambio significativo. Sabíamos que íbamos a reanudar la carrera con intermedios, y luego podíamos poner los neumáticos que quisiéramos. Pero sabíamos que probablemente seguiríamos a una sola parada. Nos habíamos deshecho del blando, que era el neumático más débil".

"Y entonces salió el sol, cuando ya habíamos elegido nuestros neumáticos. Y la pista empezó a secarse muy rápidamente. Todos habíamos decidido montar intermedios, todo el mundo lo había hecho, pero entonces durante la vuelta de formación los pilotos informaron de que la pista estaba seca, y el estratega dijo que teníamos que cambiar a neumáticos de seco".

"Y es difícil, eres segundo vas a salir en primera fila... ¿Es mejor arriesgarse o aferrarse a esa posición?".

Cuando los coches completaron su vuelta de formación, se tomó la decisión de que ambos entraran en boxes para poner slicks. Mercedes optó por no hacerlo y Hamilton se dirigió a la parrilla, y al ser el siguiente coche en la fila, Ocon fue el primero en entrar en boxes.

Alpine tenía que estar seguro de que estaba haciendo lo correcto: el equipo no sabía que todos los demás seguirían a Ocon.

"Exactamente", explicó Budkowski. "Pero era la decisión correcta. Todo el mundo lo hizo, excepto Lewis. Fue una salida un poco surrealista, con Lewis ahí solo. Pero desde ese momento, sabíamos que la carrera sería buena para nosotros".

De hecho, cuando Hamilton entró al final de la primera vuelta y cambió a slicks en condiciones de bandera verde, cayó muy atrás, y Ocon quedó como líder de la carrera. Su preocupación inmediata era mantener a Vettel detrás de él, pero el equipo sabía que Hamilton seguía siendo una amenaza.

Alonso rodaba cuarto cuando el de Mercedes le alcanzó a falta de unas 20 vueltas. Su instinto de piloto era defender su posición, pero era muy consciente de que había un panorama más amplio en cuanto a su compañero de equipo, que lideraba por delante.

Alonso hizo un trabajo increíble frustrando al heptacampeón durante una vuelta tras otra con una clase magistral de conducción defensiva, pero de alguna manera era inevitable que acabara perdiendo, y lo hizo a cinco vueltas del final.

Solo a falta de tres vueltas las herramientas de simulación de Alpine permitieron saber finalmente que su hombre sería capaz de mantenerse al frente, y el equipo se dio cuenta de que la victoria estaba al alcance de la mano. Ocon cruzó la línea de meta por delante de Vettel tras una conducción perfecta.

Fue un día perfecto para la escudería, pero son conscientes de que se trata de una victoria aislada, y de que aún queda mucho trabajo por hacer antes de poder aspirar a los triunfos por méritos propios en el futuro.

Esteban Ocon, Alpine F1, celebra su victoria en Hungría. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Perdimos algunas opciones antes de esta, y fueron dolorosas", dijo Budkowski. "Porque a veces ves que podrías haber ganado una carrera, podrías haber acabado en el podio, y no lo hicimos. Y esta vez estuvimos ahí. Está el factor suerte, pero eso no lo es todo. Puedes tener un poco de suerte al principio, y luego todavía tienes que confirmarlo".

"Como equipo, tiene mucho mérito todo el trabajo que hizo la gente, pero también el hecho de que estos son momentos decisivos en la vida de la escudería. Sin embargo, no hay que dejarse llevar. No tenemos un coche que gane una carrera en un fin de semana normal".

"Y ese es nuestro objetivo, fabricar uno, por lo que queremos saborear el champán en cada carrera, y no una vez cuando tengamos unas circunstancias favorables. Así que es súper importante para el equipo, no me malinterpreten, pero el objetivo es hacerlo construyendo un coche rápido".

Esa es la esperanza para 2022, al menos. Mientras tanto, al igual que los otros equipos que persiguen a Mercedes y Red Bull, todo lo que Alpine puede realmente hacer es sacar el máximo de lo que tiene, y aprovechar esas oportunidades, que es lo que hizo en Hungría.

"Fue perfecta la ejecución de las decisiones de estrategia, que fueron las correctas; los pitstops también fueron correctos, y la ejecución general fue perfecta", dijo Budkowski.

"Así que estoy orgulloso del equipo que estaba en el circuito, y también enormemente orgulloso del equipo en las fábricas de Enstone y Viry porque hemos tenido algunos años difíciles, hemos tenido momentos difíciles".

"Este año tampoco ha sido precisamente fácil desde el principio. Y estamos ahí para llevarnos esta victoria. Estoy enormemente orgulloso del trabajo que ha hecho todo el mundo, y es la victoria del equipo, de verdad".