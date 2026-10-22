Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Alpine suma un importante nuevo socio con un ojo puesto en los aficionados
La escudería de Franco Colapinto y Pierre Gasly anunció una alianza global con la compañía tecnológica Adobe para desarrollar experiencias personalizadas y nuevas herramientas de creación de contenido a partir de 2027.
Redacción Motorsport.com
Publicado: 22 oct 2026, 12:18
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Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Alpine incorporó a Adobe como nuevo socio premium global en un acuerdo que apunta a transformar su relación con los aficionados mediante la inteligencia artificial. La compañía se convertirá en el socio oficial del equipo para experiencias de los seguidores impulsadas por IA, con iniciativas que comenzarán a desplegarse desde la temporada 2027 de Fórmula 1.
La alianza contempla tanto cambios en la manera en que la escudería produce y distribuye sus contenidos como herramientas para que los propios aficionados puedan crear y compartir material relacionado con el equipo.
El objetivo es responder a una audiencia que crece internacionalmente y que espera interacciones cada vez más personalizadas. Alpine también buscará mejorar su presencia en las plataformas de inteligencia artificial que los usuarios utilizan para descubrir marcas y buscar información.
Qué aportará Adobe a Alpine
Uno de los ejes del acuerdo será la incorporación de Adobe GenStudio al proceso de creación de contenido. Esta plataforma permitirá al equipo generar versiones adaptadas a diferentes públicos y preferencias, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial.
La escudería también utilizará Adobe Experience Platform para conocer mejor cómo interactúan sus seguidores con sus canales. Esa información servirá para ajustar los mensajes, elegir dónde distribuirlos y determinar los momentos más adecuados para llegar a cada audiencia.
Otra parte de la colaboración estará enfocada en Adobe Brand Visibility, una herramienta con la que Alpine podrá analizar cómo aparece en las principales plataformas de búsqueda mediante IA y realizar ajustes para facilitar que los usuarios encuentren al equipo.
Los aficionados, por su parte, podrán acceder a herramientas de diseño de Adobe Express, con funciones de inteligencia artificial generativa para crear imágenes y expresar su apoyo a la escudería.
Una relación que busca ir más allá de los circuitos
Guy Martin, director global de marketing de Alpine, destacó que la creatividad y la personalización tendrán un papel central en la manera de comunicar la identidad y los objetivos del equipo.
"Juntos tenemos la oportunidad de crear experiencias que vayan mucho más allá de la pista", afirmó.
Desde Adobe, Marissa Dacay, vicepresidenta global de marketing empresarial, señaló que la Fórmula 1 se ha convertido en un fenómeno deportivo mundial cuyo alcance excede lo que sucede durante las carreras. En ese contexto, la compañía buscará aportar nuevas formas de conectar con los seguidores y permitirles compartir su pasión.
El acuerdo amplía así la nómina de socios de Alpine y abre un nuevo frente en su estrategia digital. A partir de 2027, la escudería buscará aprovechar esa tecnología para llegar a más personas y fortalecer el vínculo con su comunidad internacional.
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