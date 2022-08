Alpine: "Piastri no puede ir a McLaren para la F1 2023"

Se entiende que Piastri y su representante, Mark Webber, han llegado a un acuerdo para ir a McLaren cuando parecía que la única opción de Alpine era colocar al joven en Williams durante un año.

El plan de Alpine había sido mantener a Fernando Alonso una temporada más antes de colocar a Piastri como titular, pero la inesperada marcha del español ha modificado la situación y el asiento de Alpine ahora está disponible.

No está claro si Piastri seguirá con el contrato de McLaren o aceptará que tiene la obligación de conducir para Alpine.

"No estoy al tanto de los acuerdos previos que tiene con McLaren, si es que hay alguno", dijo Szafnauer cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre las intenciones de Piastri.

"Pero escucho los mismos rumores que se escuchan en el pitlane. Pero lo que sí sé es que tiene obligaciones contractuales con nosotros. Y nosotros con él. Y hemos cumplido con esas obligaciones durante todo el año".

"Y esas obligaciones duran hasta 2023, y posiblemente en 2024, si se toman algunas opciones".

"Y nuestras obligaciones con él este año era ser un piloto de reserva, para también ponerlo en el coche del año pasado por una cantidad significativa de tiempo. Llevamos más de la mitad de ese programa de 5.000 kilómetros, que no es poco, en el coche del año pasado, en preparación para correr el año que viene".

"También las FP1, el trabajo en el simulador, y hemos estado cumpliendo con esas obligaciones en ambos lados. Así que él ha estado cumpliendo, nosotros hemos estado cumpliendo".

"Por lo tanto, tenemos un contrato legal con él en el futuro para 2023. Y si se toma una opción, para 2024. Así que no sé lo que ha hecho con McLaren. Como he dicho, no estoy al tanto de eso".

Oscar Piastri, piloto de reserva de Alpine F1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Preguntado sobre si Piastri o su equipo de gestión han indicado que no tiene intención de correr para Alpine, Szafnauer dijo: "Oscar y su campamento están considerando sus opciones, sea lo que sea que eso signifique".

Szafnauer también indicó que ha tenido poco contacto con Webber desde que se conoció la noticia de Alonso.

"Esto acaba de ocurrir el lunes. Así que ahora es martes, su representante está en Australia, hay un poco de diferencia horaria".

"Pero he intentado ponerme en contacto con Mark y le he escrito algunos mensajes de texto y algunos correos electrónicos. Así que danos un poco de tiempo. Oscar es nuestro candidato preferido número uno. Y eso es lo que vamos a hacer".

En cuanto a la aparente reticencia de Piastri a ser colocado en Williams, Szafnauer dijo "Los términos contractuales, esos detalles no nos gusta revelarlos, pero es por parte del equipo qué decir, no por parte del piloto".

"Es cierto que todo piloto de carreras quiere conducir para el mejor equipo posible. Y si se le plantea la posibilidad de elegir entre un equipo de la parte superior de la parte media y uno que no está allí, por supuesto que va a elegir el equipo que tiene mejor potencial en el futuro. Así que eso fue una consideración".

"Pero si sabes que tu elección es pilotar en la F1 o sentarte (sin correr) otro año, me imagino que vas a elegir pilotar en la F1".

Szafnauer subrayó que la situación es ahora diferente: "Ahora que hay un poco de claridad, ya que Fernando ha elegido ir a Aston, la elección de Oscar no es colocarse en otro lugar, como Williams, frente a un equipo líder de la parte media. Una vez que esa opción es la que tiene delante, puedo entenderlo. Pero de lo contrario, no puedo entenderlo, ¿sabes lo que quiero decir?"

"Ahora tenemos, como he dicho, progresar esto, esto sólo ocurrió ayer. Ahora es martes. Así que nos sentaremos y progresaremos en lo que serán nuestras futuras alineaciones de pilotos. Y me imagino que las opciones no son diferentes".

Y añadió: "No debería haber ninguna complicación. Si todo el mundo es fiel a los acuerdos que firmaron hace unos meses, deberíamos ser capaces de avanzar con los acuerdos que tenemos."

Szafnauer dejó claro que Alpine ha gastado mucho dinero y recursos en la preparación de Piastri para la F1, por lo que no le dejará irse sin luchar.

"Es una cantidad importante de inversión. Es más que la inversión financiera, también es una inversión emocional, y prepararlo para lo que esperamos sea una exitosa carrera en la F1".

"No todos los equipos de F1 hacen eso con un piloto de la academia, pero nosotros hemos decidido hacerlo para prepararlo".

"Y sólo lo hemos hecho con la intención de que corra aquí en el futuro. No lo habríamos hecho si el objetivo fuera prepararlo para uno de nuestros competidores".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!