Alpine: Ocon y Gasly serán tratados con igualdad

Tras la temporada 2022, Fernando Alonso dejará Alpine con destino a Aston Martin como compañero de Lance Stroll, luego de haber regresado a un equipo de Renault en la temporada 2021.

El dos veces campeón del mundo será sustituido por el francpes Pierre Gasly, que creció en el programa de jóvenes pilotos de Red Bull y dejará AlphaTauri.

Esteban Ocon y Gasly son conocidos por no llevarse bien en su juventud y por su mínima comunicación en los últimos años, esto a pesar de que por un tiempo fueron amigos.

Esto podría dar lugar a conflictos dentro del equipo, pero el director general de Alpine, Laurent Rossi, confía en que los pilotos mostrarán profesionalidad. También dijo que no habrá un número uno o un número dos en el equipo.

Rossi dijo: "No tendremos un número uno o un número dos en el equipo. No hubo tal distinción entre Fernando Alonso y Esteban Ocon y no la habrá entre Gasly y Ocon. Tienen el mismo estatus para nosotros".

"Tengo la impresión de que ambos ven su paso en Alpine como una oportunidad para ellos mismos y espero que hayan madurado y quieran conseguir grandes cosas juntos. A los 15 años se pueden tolerar muchas cosas, pero a los 26 es hora de ponerse serio. Potencialmente este será el último gran contrato para cada uno de ellos en sus carreras".

"Si un piloto tiene 26 años y aún no ha ganado un campeonato, está llegando a un punto en el que tiene que preguntarse si puede dar un paso de calidad".

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Espero que Gasly y Ocon demuestren lo que pueden hacer. Además, Pierre es exactamente lo que necesitamos para seguir progresando. Lo hemos fichado porque cumple todos los requisitos. Además, es francés".

"De nuevo, lo importante para nosotros es la velocidad del conductor. El objetivo era traer a los dos mejores pilotos posibles para seguir desarrollando el equipo", agregó el directivo.

Gasly llegará a Alpine luego de haberse convertido en el líder de AlphaTauri en los últimos años, incluyendo su victoria en Monza durante la temporada 2020, apenas el segundo piloto en lograrlo con esa escudería tras lo hecho por Sebastian Vettel con el viejo equipo Toro Rosso.