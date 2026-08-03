Las mejoras que prepara Alpine son "críticas" para sus posibilidades en la F1 2026, avisa Gasly

Pierre Gasly considera que las mejoras de Alpine en el próximo Gran Premio de Países Bajos son "críticas" para mantener el ritmo en la zona media de la Formula 1, ya que sus rivales lo han superado en desarrollo.

La marca francesa comenzó la campaña de 2026 como el equipo líder de la zona media, acomodándose pronto en la quinta posición del campeonato de constructores.

Alpine llegó incluso a estar a solo 19 puntos de Red Bull, cuarto clasificado, tras el Gran Premio de Mónaco, pero en los cinco grandes premios desde entonces, el equipo ha caído cinco puntos por detrás de Racing Bulls.

Audi también se acercó y superó en rendimiento a Alpine en cada una de las tres últimas carreras, mientras que en Hungría, la última vez, el Aston Martin muy mejorado llegó a la Q2 por primera vez en 2026 y se metió a pelear con los Gasly y Franco Colapinto.

Así que Alpine deposita sus esperanzas en las actualizaciones previstas para la próxima carrera en Zandvoort del 21 al 23 de agosto, que el director general Steve Nielsen reveló que incluirán "algunas piezas aerodinámicas nuevas bastante importantes".

"Es lo habitual en la Formula 1, creo que si traes mejoras esperas que definitivamente mejore", dijo Gasly, después de no puntuar en Budapest.

"Por mi parte, no dudo de que vaya a hacer lo que el equipo espera, pero como dices es importante porque Aston Martin mejoró dos segundos este fin de semana, tienen otro motor que llega [en Zandvoort], Racing Bulls mejoró por segundos al inicio del año, Audi también.

"Simplemente no dimos muchos pasos, así que creo que es crítico para nosotros si queremos mantener la esperanza de ese quinto puesto en el campeonato".

Liam Lawson, Racing Bulls, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Una hoja de ruta de mejoras eficiente es de aún mayor importancia este año debido a lo reciente del nuevo reglamento, y esto es algo con lo que Alpine ha tenido dificultades anteriormente.

La era del efecto suelo, por ejemplo, comenzó como el cuarto mejor equipo en 2022 antes de retroceder finalmente hasta la parte trasera en 2025, esto en parte tras la decisión de poner todo el foco en 2026 antes que sus rivales.

De todos modos, el equipo debe tener cuidado de que la historia no se repita y, con Hungría marcando una carrera en la que sus dos pilotos estuvieron fuera de los puntos, la situación no se ve sencilla.

"No es la realidad que quiero ver, pero no hay forma de esconderse de ella", añadió el francés. "Han sido un par de carreras en las que es más o menos la misma historia en clasificación: [posición] 12, 13 por detrás de Racing Bulls y Audi.

"En la carrera es como que de alguna manera piensas que quizá vamos a estar ahí y entonces puedo verlos, pero es puro ritmo y no estamos ahí.

"Tampoco se siente bien en el coche. El coche no reacciona en absoluto como me gustaría, no me permite conducir de la manera que necesito y hay bastantes cosas que arreglar".