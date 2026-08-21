Alpine es el equipo que más actualizaciones presenta en Zandvoort

Los Grandes Premios disputados en formato sprint son siempre pruebas en las que la introducción de novedades aerodinámicas puede ser un arma de doble filo, ya que, con una sola sesión de entrenamientos libres, los equipos tienen poco tiempo para acumular datos fiables y hacer comparaciones.

En efecto, están limitados a una hora de entrenamientos libres, seguida inmediatamente el viernes por la tarde de la primera sesión competitiva del GP, es decir, la clasificación sprint.

Sin embargo, eso no impide que varios equipos, empezando -entre los top teams- por la Scuderia Ferrari, se presenten en Zandvoort, tras el parón estival, con importantes paquetes de novedades. Dentro del equipo italiano, se cuentan cinco, todas destinadas al rendimiento y a la búsqueda de más carga aerodinámica.

Estas evoluciones se reparten en tres zonas diferentes. La más abundante afecta al suelo del SF-26, donde la pieza en sí, así como la tabla y los bordes, han sido revisados. La disposición general, las aletillas, los refuerzos, la base o incluso la curvatura han sido modificados, todo ello para mejorar la carga, pero también el acondicionamiento del flujo en diversas circunstancias.

Además, el difusor ha sido retrabajado con soportes y un perfil remodelados, de nuevo con el objetivo de beneficiarse de más apoyo y de un flujo más robusto. Por último, el beam wing -el mini alerón situado bajo el alerón trasero- también evoluciona, para acompañar al nuevo difusor.

Photo de: Eric Le Galliot

McLaren no se queda atrás en una nueva etapa de evolución del MCL40. El equipo campeón del mundo vigente ha anunciado tres novedades, a saber: un nuevo alerón trasero, una nueva cubierta motor (que debe funcionar conjuntamente con el alerón revisado) y tomas de freno traseras revisadas tanto en el interior como en el exterior para mejorar la calidad del flujo aerodinámico.

Entre las demás estructuras del top 4, Red Bull y Mercedes se conforman con una sola novedad cada una. Para el equipo austriaco, la modificación es además una modificación de fiabilidad y no de rendimiento, con una suspensión delantera retrabajada para limitar la tensión ejercida durante giros importantes.

Para Mercedes, en cambio, sí se trata de una evolución de rendimiento, con una modificación a nivel de las ruedas delanteras consistente en separar el tambor respecto a la toma de freno.

¡Por fin novedades en Alpine!

Les évolutions Alpine à Zandvoort Photo de: Stuart Codling

Fuera del top 4, se observa en particular que el equipo Alpine lleva por fin a los Países Bajos un paquete de evoluciones importante, reclamado desde hace varios GP por Pierre Gasly ante el rendimiento decreciente de Enstone. De hecho, será el propio francés quien se beneficie de él en Zandvoort.

Así, se anuncian ocho elementos diferentes. A nivel del suelo, completamente rediseñado, pero también de la tabla y los bordes de ese mismo suelo, con el objetivo, como era de esperar, de mejorar la calidad del flujo de aire y la carga aerodinámica. El difusor también ha sido retrabajado con ese fin.

Los pontones y la zona de la "botella de Coca-Cola" también han sido reperfilados para funcionar en conjunción con el nuevo suelo. Más atrás, los elementos de las ruedas, como los tambores, han sido revisados, también con el objetivo de coordinar mejor el flujo global con el nuevo suelo.

La estructura de impacto trasera ve revisada su geometría, al igual que los flaps del alerón trasero, en busca de un mejor rendimiento alrededor del flujo de aire.

Aston Martin dispose d'un aileron avant revu à Zandvoort. Photo de: Eric Le Galliot

Aston Martin continúa las grandes maniobras en su AMR26 con cinco evoluciones anunciadas. Tres de ellas se centran en el alerón delantero (último flap, placa terminal y flap opcional), con el objetivo principal de mejorar el rendimiento del nuevo elemento introducido en Hungría.

Las otras dos novedades afectan al difusor (rejilla y aletillas), con el objetivo de mejorar la carga aerodinámica en esta zona.

Cabe señalar que ninguno de los otros cinco equipos (Williams, Racing Bulls, Haas F1, Audi y Cadillac) ha anunciado novedades.