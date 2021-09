Alpine espera recuperar su buen desempeño en Rusia

Fernando Alonso y Esteban Ocon se clasificaron sólo 13º y 14º en Monza, y finalmente terminaron el Gran Premio del domingo en octavo y décimo lugar, ayudados por múltiples factores que acontecieron en la parte delantera, como el abandono de Lewis Hamilton y Max Verstappen.

El resultado positivo fue que el equipo ganó cinco puntos en la batalla que libran contra AlphaTauri por el quinto puesto en el campeonato de constructores, donde ahora tienen la delantera por 95 a 84.

Budkowski dijo que el equipo sabía de antemano que Monza sería difícil para el coche A521.

"Sochi será mejor, no del todo perfecto para nosotros, pero sí será mejor", dijo a Motorsport.com. "Deberíamos volver a nuestro nivel de competitividad que hemos tenido hasta ahora, lo que significa clasificar entre los 10 primeros y competir por un poco de puntos más importante”.

"Creo que, dadas nuestras posiciones de salida, el tener a ambos coches en los puntos fue un resultado decente. Monza es un circuito en el que sabíamos que íbamos a sufrir, ya que nuestro paquete no es el más adaptado para esa clase de pistas”.

"Sinceramente, salir de aquí con cinco puntos en la bolsa, con AlphaTauri sin puntuar, fue un fin de semana bastante decente”.

"Para nosotros fue bastante accidentado, así que alcanzar la bandera de cuadros con los dos coches es realmente satisfactorio. Fernando tuvo un buen arranque y una buena vuelta inicial, pero después las posiciones de carrera fueron bastante estables”.

Budkowski no quiso dar detalles sobre si la aerodinámica o la unidad de potencia fue la razón principal del bajo desempeño exhibido en Monza.

"No me voy a meter en eso porque no creo que sea correcto. Tenemos un paquete y conocemos sus puntos fuertes y débiles, sabíamos que era un circuito que no se adaptaba a nuestras fortalezas”.

La carrera de Ocon se vio comprometida por una penalización de cinco segundos tras un contacto con Sebastian Vettel. Se consideró que el francés no había dejado espacio suficiente al piloto de Aston Martin en la frenada de la segunda chicane.

"No me gusta comentar las decisiones de los comisarios, ni en un sentido ni en otro", dijo Budkowski. "Él estaba compitiendo y era una carrera dura”.

"Si había suficiente espacio o si no había suficiente espacio, creo que estuvo cerca, pero los comisarios decidieron que no había suficiente espacio. Es lo justo y tenemos que asumirlo”.