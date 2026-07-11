Un buen inicio de temporada había permitido a Alpine situarse a la cabeza en la lucha de los equipos de la zona media de la parrilla, por detrás de los cuatro equipos punteros. Después del GP de Mónaco, la escudería de Enstone estaba sólidamente aferrada al quinto puesto, 15 puntos por delante de Racing Bulls y a solo 19 unidades de Red Bull.

Desde entonces, Alpine se ha estancado y solo ha sumado diez puntos en tres fines de semana, lejos de los 59 de Red Bull, que se ha escapado, pero también de los 24 de Racing Bulls, que puede apoyarse en resultados sólidos. El equipo incluso ha colocado a cada uno de sus dos pilotos, Liam Lawson y Arvid Lindblad, en los puntos en los cuatro últimos grandes premios.

En consecuencia, quinto puesto de Alpine en el campeonato está más que amenazado por Racing Bulls, que se ha acercado a un solo punto. Pierre Gasly está preocupado por la inversión de la relación de fuerzas en las últimas carreras, y considera insuficientes las prestaciones de su monoplaza en este momento.

"Somos demasiado lentos y tendremos que mejorar el coche porque estaba perdiendo terreno frente a [Gabriel] Bortoletto y frente a los Racing Bulls [en Silverstone]", declaró Gasly a Canal+. "Creo que, en conjunto, limitamos los daños con estos tres puntos y los coches que abandonaron delante, pero tendremos que encontrar más rendimiento."

Arvid Lindblad y Liam Lawson vienen logrando buenos resultados para Racing Bulls. Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Para Gasly, el Racing Bulls hace "todo" mejor que el Alpine actualmente: "Este fin de semana, sinceramente, deslizamos por todas partes, no tenemos tracción, somos más lentos en las curvas. En el mejor de los casos, somos igual de rápidos y, si no, perdemos un poco por todas partes. Hay mucho trabajo y vamos a intentar centrarnos en los próximos fines de semana."

Alpine promete una "guerra de desarrollo"

Al frente del equipo Alpine, la toma de conciencia es real ante el riesgo de perder el quinto puesto. Steve Nielsen sabe que habrá que evolucionar el monoplaza para resistir a Racing Bulls, pero también a varios equipos que tuvieron un inicio de temporada por debajo de las expectativas.

"Es imposible relajarse", reconoció el director general del equipo. "Basta una carrera caótica [para marcar la diferencia], ya las ha habido y si Racing Bulls está por delante de nosotros, pueden sumar. […] Estamos lejos de relajarnos y estamos en una guerra de desarrollo con Racing Bulls."

"Y sigo viendo artículos que hablan de otros equipos como Aston Martin Racing y Aston Martin, que también traen evoluciones, así que ya veremos. El camino sigue siendo muy largo y no damos nada por sentado."

La quinta plaza de Alpine en el campeonato de constructores está bajo amenaza. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, también sabe que se hace necesario introducir novedades en el A526 para reactivar el coche. "Somos conscientes de que tenemos que seguir progresando y redoblar esfuerzos para llevar nuevas piezas al monoplaza", reconoció el italiano.

"Esto es aún más cierto porque debemos luchar y competir más regularmente con los Racing Bulls, que se han mostrado sólidos en las dos últimas citas. Sabemos que esta lucha está muy apretada en la clasificación, pero la brecha es más importante en pista."

"El equipo trabaja sin descanso en Enstone y todos debemos ir en la misma dirección para recuperar nuestro nivel y volver a encabezar el grupo perseguidor."

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