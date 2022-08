Alpine confirma a Oscar Piastri para la Fórmula 1 2023

Durante mucho tiempo, Alpine estuvo en un dilema cuando se trataba de su segundo asiento en la Fórmula 1 para 2023. Mientras que Esteban Ocon tiene un contrato en vigor, el equipo tenía dos candidatos adecuados para convertirse en el compañero de equipo del francés en Fernando Alonso y Oscar Piastri.

En un principio se esperaba que el bicampeón del mundo se quedara y que el campeón de Fórmula 2 de 2021 fuera cedido a otro equipo. Sin embargo, gracias a la salida de Sebastian Vettel de Aston Martin a finales de 2022, las cosas han cambiado. Alonso fue contratado para sustituir al alemán el día después del GP de Hungría y eso ha abierto la puerta a Alpine para fichar a Oscar Piastri confirmándolo este martes luego de una serie de rumores que lo situaban fuera del equipo.

Por su trayectoria, Piastri se ha ganado con creces su puesto en la Fórmula 1. Tras debutar en el automovilismo en 2016, el australiano acabó en la Fórmula Renault Eurocup 2018, categoría en la que se proclamaría campeón en 2019. Resultó ser el comienzo de una trilogía de títulos, ya que Piastri se hizo con el título de la Fórmula 3 como novato en 2020 y un año después el novato también se hizo con el campeonato en la Fórmula 2.

En ese momento, el piloto de Melbourne de 21 años ya tenía una plaza en el programa de formación de Alpine, pero con Alonso y Ocon el equipo ya tenía dos pilotos con contrato para 2022.

Como resultado, Piastri tuvo que conformarse con un papel de piloto reserva este año, mientras Alpine establecía un extenso programa de pruebas para él en el coche de 2021 lo que lo dejará bien preparado para su primera temporada de Fórmula 1 en 2023.

El anuncio de la llegada de Piastri fue dado por Alpine donde el jefe del equipo, Otmar Szafnauer, se mostró complacido por esto.

"Óscar es un talento brillante y poco común", dijo. "Nos sentimos orgullosos de haberle alimentado y apoyado a través de los difíciles caminos de las fórmulas de desarrollo. A través de nuestra colaboración durante los últimos cuatro años, le hemos visto desarrollarse y madurar hasta convertirse en un piloto más que capaz de dar el paso a la Fórmula 1".

"Como nuestro piloto reserva, ha estado trabajando con el equipo en la pista, en la fábrica y en los test, donde ha mostrado la madurez, la promesa y la velocidad para asegurar su promoción a nuestro segundo asiento junto a Esteban”.

"Juntos, creemos que el dúo nos dará la continuidad que necesitamos para lograr nuestro objetivo a largo plazo de luchar por las victorias y los campeonatos".

Curiosamente, el comunicado de Alpine en el que se anunciaba el ascenso de Piastri no incluía una cita del propio australiano, lo que ha alimentado aún más las teorías de que el asunto podría no estar tan resuelto como parece.

Szafnauer había explicado que el equipo no había llegado a un acuerdo inmediato con Piastri porque las cosas no estaban del todo resueltas en un movimiento natural que se esperaba ante la salida de Fernando Alonso.

"Oscar y su equipo están considerando sus opciones, sean las que sean", dijo Szafnauer.

Al ser preguntado sobre el asunto, Szafnauer dijo que los acuerdos contractuales que su equipo tenía con Piastri significaban que no había duda de que podrían llamarlo para el próximo año.

"Lo que sé es que tiene obligaciones contractuales con nosotros", añadió. "Y nosotros con él. Y hemos cumplido con esas obligaciones durante todo el año”.

"Y esas obligaciones, duran hasta el 2023, y posiblemente hasta el 2024, si se toman algunas opciones.

"Y nuestras obligaciones con él este año era ser un piloto de reserva, para también ponerlo en el coche del año pasado por una cantidad significativa de tiempo. Llevamos más de la mitad de ese programa de 5.000 kilómetros, que no es poco, en el coche del año pasado, para tenerlo listo para competir el año que viene”.

"Por lo tanto, tenemos un contrato legal con él en el futuro para el 2023. Y si se toma una opción, para el 2024. Así que no sé lo que ha hecho con McLaren. Como he dicho, no estoy al tanto de eso".