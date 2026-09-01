Alpine confirma que Franco Colapinto tendrá actualizaciones en su coche en el GP de Italia

Alpine llega al Gran Premio de Italia con una novedad para el monoplaza de Franco Colapinto. El piloto argentino tendrá las mismas piezas que estrenó el francés Pierre Gasly en el Gran Premio de los Países Bajos y que, en el rendimiento, prometen ser un paso adelante para que pueda ser más competitivo ante los rivales por la zona de los puntos.

Steve Nielsen, director de Alpine F1, valoró el impacto de estas novedades en Zandvoort donde fueron el equipo que más actualizaciones presentó luego de las vacaciones de verano.

“Volvemos a Monza tras un retorno positivo a las carreras en Zandvoort. De hecho, al final nos quedamos un poco decepcionados por habernos llevado solo dos puntos ya que, viendo las circunstancias del domingo, probablemente era posible algo más. La actualización que llevamos al auto de Pierre fue buena y funcionó según lo esperado, y estamos encantados de llevarla al auto de Franco este fin de semana en Monza”, declaró el directivo en el comunicado de prensa previo a la carrera.

Con ambos monoplazas en igualdad de condiciones técnicas, la escudería confía en dar un salto de calidad en el trazado italiano.

“Esto debería darnos la plataforma para tener a ambos autos ahí arriba y compitiendo por puntos, pero sabemos que tenemos más trabajo por hacer para extraer el máximo de nuestro paquete”, añadió Nielsen.

Gasly no estará en la primera práctica dado que otorgará su asiento a Paul Aron para seguir cumpliendo con la reglamentación de los pilotos novatos.

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Las ocho modificaciones que integran el nuevo suelo y paquete de Alpine

El paquete de evoluciones que ahora montará Colapinto representa la intervención técnica más relevante del equipo en meses, diseñada para corregir la pérdida de competitividad que venía sufriendo el monoplaza francés.

La actualización consta de ocho elementos clave enfocados en maximizar la carga aerodinámica y optimizar la gestión del aire.

Lo primero fue un rediseño en el suelo donde presentó cambios integrales en la superficie inferior, la tabla central y los bordes laterales para generar una mayor carga aerodinámica y encauzar de forma más eficiente el flujo de aire.

También el difusor fue retocado en consonancia con la nueva plataforma inferior. A su vez, los pontones y la zona posterior del chasis (conocida como la sección "botella de Coca-Cola") adoptan un nuevo perfil para trabajar en sintonía con el suelo.

Se modificó la geometría de los tambores de las ruedas traseras y de la estructura de impacto posterior para coordinar la salida del flujo del aire. Además, se ajustaron los flaps del alerón trasero para optimizar la eficiencia aerodinámica en recta y curva rápida.