Fórmula 1 GP de Qatar

Alpine se aferra a aprovechar "algún contratiempo" de sus rivales para avanzar en Qatar

Steve Nielsen anticipa que la degradación podría llevar a algunos equipos a realizar tres paradas o más en Losail. Pierre Gasly clasificó 12° y Franco Colapinto fue 14° en un sábado que volvió a exponer las debilidades del A526.

Federico Faturos

Publicado: 28 nov 2026, 21:12

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Alpine afrontará el Gran Premio de Qatar con la expectativa de que la gestión de los neumáticos le abra una oportunidad para avanzar después de una clasificación en la que ninguno de sus pilotos pudo llegar a la Q3. Pierre Gasly terminó 12° y Franco Colapinto fue 14°, separados por menos de una décima de segundo.

El equipo de Enstone no encontró el ritmo necesario para pelear por los diez primeros puestos en el Circuito Internacional de Losail, cuyas características ponen en evidencia las limitaciones del A526. Sin embargo, Steve Nielsen considera que la elevada degradación observada en los entrenamientos puede dar lugar a una carrera con distintas estrategias y dificultades para quienes parten por delante. Colapinto, por su lado, señaló que ese mismo problema podría afectar más de la cuenta a Alpine.

"Mañana podría ser una carrera muy interesante, especialmente en lo que respecta al rendimiento de los neumáticos. Hasta ahora hemos visto una elevada degradación en todos los equipos durante las tandas con mucha carga de combustible, así que para algunos bien podría ser una carrera de tres paradas, o incluso más", señaló el director deportivo de Alpine.

"Ojalá podamos mantenernos en la pelea y aprovechar algún contratiempo de quienes tenemos por delante", agregó.

Colapinto completó la Q2 con un tiempo de 1m23s659, apenas cinco milésimas por detrás del Audi de Gabriel Bortoleto. Gasly, por su parte, marcó 1m23s568 para ubicarse dos puestos por delante del argentino, con una diferencia de 91 milésimas entre ambos.

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Nielsen reconoció que el resultado quedó lejos de las aspiraciones habituales de Alpine, aunque explicó que responde a las dificultades que el equipo esperaba encontrar en este trazado.

"Terminar 12° y 14° en clasificación nunca es lo que nos proponemos, pero las características de esta pista exponen muchas de las debilidades de nuestro conjunto actual. Nuestro auto suele tener dificultades en algunas áreas, especialmente en las curvas largas y de alta velocidad y en las zonas de tracción, que componen buena parte de este circuito", explicó.

La escudería probó distintas alternativas de puesta a punto durante el fin de semana, pero esos cambios no alcanzaron para acercarse a los equipos que encabezaron la zona media.

"Probamos muchas cosas diferentes en la puesta a punto del auto para intentar encontrar mejoras, pero simplemente no somos lo suficientemente rápidos aquí. Los pilotos hicieron un gran trabajo al perseverar y darlo todo para quedar separados por menos de una décima de segundo en la Q2", destacó Nielsen.

El contraste con Las Vegas fue marcado. Una semana antes, Gasly había terminado quinto y Colapinto sexto para darle a Alpine 18 puntos, su mayor cosecha de la temporada. En Qatar, el equipo deberá buscar una recuperación desde la sexta y la séptima fila de la parrilla.

Más allá del resultado inmediato, Nielsen también señaló que las dificultades compartidas por sus pilotos ofrecen una referencia para el desarrollo del equipo.

"Ambos tienen limitaciones y comentarios similares, lo que, a más largo plazo, nos da algunas áreas en las que trabajar para hacer que el auto sea más completo y más consistente en diferentes configuraciones de circuitos", concluyó.

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