Fórmula 1 GP de Estados Unidos

La apuesta de Alpine con Colapinto en Austin: una buena largada y un ritmo "prometedor"

El piloto argentino tiene un duro desafío este domingo al arrancar penúltimo en el Gran Premio de Estados Unidos, pero desde Alpine confían en que una buena salida le permita aprovechar el ritmo "prometedor" en carrera.

Federico Faturos

Publicado: 25 oct 2026, 11:59

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto

Franco Colapinto suele destacarse por ganar posiciones al inicio de las carreras en la Fórmula 1, y eso es exactamente a lo que apuesta Alpine para la competencia en el Circuito de las Américas.

El piloto de 23 años arrancará 21° tras recibir diez posiciones de penalización por exceder el límite permitido de uno de los elementos en la unidad de potencia, lo que lo dejó condicionado en la clasificación por segunda ocasión en los últimos tres grandes premios, ya que también penalizó en Malasia.

Colapinto, que llegó hasta la Q2 el sábado, dedicó exclusivamente las tres sesiones de entrenamientos a trabajar en el ritmo de carrera, donde las sensaciones son buenas de cara a la competencia en el circuito texano.

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"Sabemos que será muy difícil remontar posiciones desde el fondo de la parrilla", dijo Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, sobre Colapinto.

"Dicho esto, sabemos que Franco suele hacer buenas largadas y su objetivo será aprovechar nuestro prometedor ritmo con una carga elevada de combustible en los entrenamientos del viernes e intentar avanzar hacia las posiciones que otorgan puntos", agregó.

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

El Gran Premio de Estados Unidos no ha sido sencillo para Alpine hasta ahora, ya que a la sanción a Colapinto se le suma que el rendimiento en clasificación no estuvo al nivel habitual para el equipo, lo que dejó a Pierre Gasly eliminado en la Q2.

"No ha sido un fin de semana fácil hasta ahora y afrontamos la carrera de mañana con un coche que largará cerca del fondo de la parrilla debido a una penalización y otro que estará en plena lucha, dentro de las posiciones que otorgan puntos", dijo Nielsen.

"Parece que este circuito, con sus condiciones y sus baches, ha resultado complicado para todos, no solo para nosotros, y a los pilotos les ha costado interpretar el equilibrio del coche de una vuelta a otra".

"A veces las cosas no funcionan y otras veces sí, como vimos con Pierre en la Q2, por ejemplo, cuando su primera vuelta estuvo bastante lejos de lo esperado, algo un poco desconcertante tanto para él como para el equipo, y después gestionó muy bien su segunda vuelta y quedó bastante cerca del máximo absoluto".

"Al final, avanzó hasta la décima posición y su atención está puesta directamente en Liam [Lawson], de Racing Bulls, que tiene por delante", concluyó el británico.

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