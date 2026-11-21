Fórmula 1 Las Vegas GP

Alpine admite que falló en la Q3 con Colapinto y Gasly en Las Vegas

Alpine tuvo a sus dos pilotos en la Q3 de la clasificación en Las Vegas, pero, una vez allí, el resultado quedó por debajo de lo esperado.

Federico Faturos

Publicado: 21 nov 2026, 12:44

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Jim Watson / AFP via Getty Images

Franco Colapinto y Pierre Gasly cumplieron el objetivo inicial de Alpine en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Las Vegas, ya que ambos pilotos lograron avanzar a la Q3 en el circuito urbano del estado de Nevada.

Sin embargo, la fase final de la sesión dejó a los dos representantes de Alpine en las dos últimas posiciones, con Gasly noveno y Colapinto décimo, y con la sensación de que podrían haber terminado más adelante.

El francés había sido segundo en la Q2, mientras que el argentino, que fue quinto en el último entrenamiento libre del viernes, se había ubicado séptimo en la instancia que le permitió acceder al top 10 de la clasificación.

"Al final, hubo algunos aspectos positivos y otros negativos hoy, pero, como equipo, conseguimos meter ambos autos en la Q3 por primera vez en cinco carreras, algo con lo que podemos estar satisfechos", comenzó Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, al analizar la jornada.

Las difíciles condiciones de la pista de Las Vegas, donde mantener los neumáticos en la ventana óptima de rendimiento es un desafío por las bajas temperaturas, y además existe un claro beneficio que se obtiene con el rebufo en la recta de casi dos kilómetros del circuito, generaron diferentes estrategias entre los pilotos. Esta situación se intensificó en los momentos finales de la Q3, cuando los Alpine terminaron perjudicados.

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Fue una sesión complicada de gestionar, con los equipos siguiendo diferentes planes de rodaje: algunos hacían vueltas de preparación, mientras que otros salían directamente a buscar un tiempo. Al mismo tiempo, todos intentaban encontrar una buena posición para aprovechar el rebufo, que aquí permite ganar mucho tiempo por vuelta debido a las largas rectas".

"Ejecutamos eso a la perfección en la Q2, con Franco muy bien ubicado detrás de los Racing Bulls y Pierre detrás de Franco, lo que permitió que ambos autos avanzaran a la Q3 con bastante comodidad".

"La última sesión fue mucho más difícil de gestionar, y por eso vimos una pequeña carrera y bastante caos durante las vueltas de salida de boxes".

Nielsen reconoció que Alpine no logró gestionar de la mejor manera el momento decisivo de la sesión, pero se mostró esperanzado en que tanto Colapinto como Gasly puedan aprovechar sus posiciones de salida el sábado para sumar puntos, algo que el equipo necesita después de haber conseguido apenas una unidad en los últimos seis grandes premios.

"Probablemente no conseguimos aprovecharla del todo, pero seguimos estando en una buena posición para sumar puntos mañana, y ese es nuestro objetivo con ambos autos", concluyó.

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