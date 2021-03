AlphaTauri vacunó a todo el equipo contra COVID en Bahréin

El largo intervalo entre la llegada para las pruebas de esta semana y la salida después del GP de Bahrein, el 28 de marzo, ha creado una ventana que permite al personal de la Fórmula 1 recibir las dos vacunas necesarias en el plazo requerido.

La oferta está disponible para todos los visitantes del país, y no sólo para los que vengan a la carrera.

Durante el invierno, el personal de alto nivel, incluido el nuevo director general de la F1, Stefano Domenicali, indicó que sería un error que las personas que trabajan en el deporte se vieran saltando la cola para vacunarse en sus países de origen.

Tras el anuncio de Bahrein, la organización de la F1 indicó que su propio personal itinerante no aprovecharía la oportunidad.

Sin embargo, los equipos y los pilotos han decidido vacunarse, y los que tienen su sede en la Unión Europea se han visto animados por la lentitud de la implantación en sus países.

"Todos los miembros del equipo de la Scuderia AlphaTauri se vacunaron el martes", dijo Tost.

"Nos quedaremos uno o dos días más después de la carrera para la segunda vacunación, porque la salud, como saben, es el factor más importante.

"Yo, como director de equipo, soy responsable de la salud de la gente, y por eso hemos hecho esta vacunación, y doy muchas, muchas gracias a Bahrein por habernos ofrecido esta posibilidad.

"En Europa, no sé cuánto tiempo hay que esperar para vacunarse, especialmente en Austria e Italia, etc. Por lo tanto, estamos más que contentos".

Los equipos británicos Aston Martin y Alpine dijeron que habían dejado la elección a cada miembro del equipo.

"Decidimos dejarlo en manos de los individuos", dijo el jefe de Aston, Otmar Szafnauer. "Pero como dijo Franz, fue una oferta muy amable de los bahreiníes.

"Así que lo dejamos, fue una elección individual, y por ello, no he preguntado qué individuos optaron por entrar o salir. Puedo decir felizmente que soy tan viejo que me vacuné en el Reino Unido".

"De forma similar, no hemos establecido ninguna política", dijo el director ejecutivo de Alpine, Marcin Budkowski. "Nosotros, como equipo, hemos dejado que los individuos decidan lo que querían hacer".

El viernes, Sergio Pérez y Carlos Sainz dijeron que habían aprovechado la oferta de Bahréin.