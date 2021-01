AlphaTauri: La pandemia por COVID abrió los ojos a los equipos de F1

Tras los planes iniciales de introducir un límite de costes de 145 millones de euros para la temporada 2021, los equipos de Fórmula 1 acordaron reducir la cifra a 120 millones a partir de este año después de que la pandemia provocara que el calendario cambiara completamente.

La medida se produjo porque los equipos iban a sufrir una caída significativa en los ingresos de premios en metálico de la F1, ya que la categoría iba a recibir menos dinero por parte de los organizadores de las carreras.

También se tomó la decisión de posponer las nuevas reglas técnicas hasta 2022 y usar en 2021 la mayor parte de los coches de 2020.

El director del equipo AlphaTauri, Tost, explicó que los equipos fueron entendiendo cada vez más el reto mayúsculo al que se enfrentaba la F1 frente al coronavirus, y que eso provocó la reacción.

"Con respecto al límite de costes, los mejores equipos no habrían estado tan abiertos a reducir la cantidad de dinero que quieren gastar, a 120 millones durante el primer año, sin estos problemas de la COVID-19", reflexionó Tost ante Motorsport.com.

"Todos se dieron cuenta de lo difícil que podría llegar a ser en el futuro. Los equipos de Fórmula 1 rara vez trabajan juntos, porque cada uno tiene sus propios intereses y, desgraciadamente, no se ve el panorama general".

"Pero creo que esta situación especial con la COVID-19 abrió los ojos, de que simplemente hay menos dinero sobre la mesa como se esperaba".

"Si tienes menos dinero, obviamente solo puedes gastar el dinero que tienes. Por lo tanto, creo que algunos de mis compañeros cambiaron un poco de opinión".

La F1 también planeó volver a un calendario más 'estándar' en 2021, y en noviembre anunciaron 23 carreras. Sin embargo, el coronavirus ya ha obligado a aplazar el GP de Australia, y China de momento ni aparece en la lista de carreras.

La categoría tiene la esperanza de completar un calendario de 23 carreras en 2021, y Tost enfatizó la importancia de volver a la normalidad cuanto antes. "Espero que volvamos al modo normal", declaró Tost, antes de hablar de los cambios en el calendario 2021.

"Como puedes imaginar, la FOM no tiene el dinero que creíamos que el año pasado que iba a tener, porque si no hay público en las carreras, los organizadores no pagan tanto dinero a la FOM y la FOM no puede darnos a los equipos el dinero que planeábamos ganar".

"Por eso espero de verdad que podamos tener todo bajo control, que los espectadores puedan venir a las carreras, que haya interés por la Fórmula 1, que tengamos una temporada más normal en 2021, y que los ingresos alcancen el nivel que iban a alcanzar y que teníamos calculado en nuestro plan de negocios".

