AlphaTauri sigue con Gasly y Tsunoda en 2022

El anuncio por parte de la escuadra italiana afiliada a Red Bull a primera hora de la mañana, de acuerdo con la exigencia horaria de Japón, confirmó que AlphaTauri confiará una nueva temporada en Pierre Gasly y Yuki Tsunoda para la nueva era de la Fórmula 1 que echará a andar en unos pocos meses.

"Estoy muy contento de continuar con la Scuderia AlphaTauri para una nueva temporada de Fórmula 1, sobre todo a la luz de los progresos que hemos hecho como equipo desde que llegué en 2017", declaró Gasly. "El buen rendimiento de esta temporada, nos hace pensar en grandes cosa que conseguir este año y también el próximo, sobre todo con el cambio de reglamento".

"Estoy emocionado con la idea de lo que podemos conseguir en la nueva era de la F1 y estoy deseando seguir el trabajo con el equipo lo mejor que pueda para avanzar en la clasificación. Este año está siendo muy exitoso y creo que en 2022 lo podemos hacer juntos todavía mejor".

Tsunoda ha comentado: "Estoy verdaderamente entusiasmado de continuar en la Scuderia AlphaTauri otra temporada. Es una ocasión increíble. estoy muy agradecido al equipo por haberme dado la oportunidad de continuar ganando experiencia en la F1 con ellos.

"Tengo una muy buena relación con Pierre [Gasly] y he aprendido un montón de él este año, su experiencia me ha ayudado a desarrollar mi habilidad, así que es muy bueno poder continuar mi trayectoria en la F1 con él. Hace poco me he mudado a Faenza y me siento muy cercano al equipo, deseando que llegue la próxima temporada".

Satisfecho también Franz Tost, el team principal de AlphaTauri: "Estoy encantado de anunciar que en la Scuderia AlphaTauri hemos decidido continuar con nuestros dos pilotos para la temporada 2022. Este año, el crecimiento de Pierre ha sido impresionante, ya conoce lo que es estar en los tes escalones del podio".

"Yuki es un debutante y como tal no ha dejado de mejorar cada día. La información de los ingenieros nos dice que avanza constantemente. Está en el comienzo de su carrera y es bueno que pueda continuar haciendo lo que empezamos juntos".