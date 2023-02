Alonso y su tercer título: este año no, pero con Aston podré luchar

El Aston Martin AMR23 fue el centro de atención de todos durante su presentación en la tarde del lunes, pero la presencia de Fernando Alonso como nuevo buque insignia de la escudería con sede en Silverstone fue otro tema de excepcional valor.

El asturiano, que llegó a Aston Martin tras firmar un contrato multianual, es el de siempre. No importan los 41 años de su carné de identidad: el ex piloto de Alpine eligió el proyecto de Lawrence Stroll no sólo por el dinero, sino porque vio el camino correcto hacia el éxito.

Al final de la presentación del nuevo coche, Fernando hizo toda una declaración de intenciones que demostró una vez más lo competitivo que es, a pesar de un sinfín de experiencias en la F1 y fuera de ella, así como grandes éxitos en casi todas las series en las que ha corrido.

¿Cuál es el estado de ánimo y la sensación respecto a la nueva máquina?

"La misma, obviamente un nuevo enfoque de muchas cosas, nuevas personas que se unen al equipo, mucho talento en la oficina de diseño y en el departamento técnico. Por supuesto, la nueva fábrica está casi lista. Sólo faltan unos meses para que el equipo se instale. Un nuevo piloto, así que todo parece tener una nueva energía y puedo ver que la gente está muy motivada. Se ha trabajado mucho en este coche y por fin lo hemos visto. Y sí, estoy deseando que llegue Bahréin, y todo el mundo está muy entusiasmado con ello.

¿Hasta qué punto confía en que a corto plazo el equipo pueda dar un gran paso adelante?

"Este equipo siempre ha destacado en cuanto a resultados por las posibilidades que tenía y por unas instalaciones que quizá no eran de primer nivel. Y ahora mismo el equipo está creciendo, casi ha duplicado su plantilla en los últimos 24 meses. Este año tres de Aston Martin y creo que hay muchas cosas en marcha ahora mismo con estas nuevas personas que se unen al equipo y nuevas ideas. En cuanto a la nueva fábrica, el nuevo túnel de viento, seguro que llevará tiempo, es más un beneficio a largo plazo que veremos. Pero a corto plazo, con el nuevo coche, verás que hay otras cosas que ya son visibles sobre cómo el equipo puede crecer rápidamente. Por lo que vemos, hay muchas cosas correctas. En Fórmula 1 no hay atajos, se necesita inversión y talento en la fábrica. Este proyecto es muy ambicioso en este momento y tiene muchas cosas que demostrar, pero también muchas cosas que abordar en los próximos años. Sé que mi tiempo al volante no es ilimitado, pero intentaré que este proceso sea lo más corto posible y ayudar al equipo todo lo que pueda."

¿Qué significa para usted una buena temporada este año?

"Creo que tenemos que tener los pies en el suelo, tenemos que entender que en la Fórmula 1 no hay milagros de un año para otro. Sólo han pasado unos meses desde Abu Dhabi y hay una gran diferencia para alcanzar a los equipos punteros. Así que tenemos que, si es posible, liderar el mediocampo y acercarnos a los tres primeros equipos. Lo más importante para mí este año es asegurarme de que este coche y esta línea base es lo que utilizaremos para desarrollar futuros Aston Martin. Creo que el paquete tuvo algunas dificultades el año pasado, como todos vimos desde fuera. Y creo que el equipo se enfrentó a algunos problemas durante la temporada y mejoró mucho al final del año. Así que esas dificultades son definitivamente muy positivas cuando las entiendes y puedes programar algo de ese coche. Y creo que este es el primer coche real con este nuevo reglamento que esperemos que Aston Martin pueda desarrollar en el futuro. Para mí este será el aspecto más importante de este año, que podamos desarrollar a lo largo de la temporada y que podamos terminar 2023 sabiendo que este es un coche y una base para futuros coches Aston Martin."

¿Por qué es tan especial para usted esta presentación? Parece más feliz que el año pasado...

"Aunque soy muy exigente en todo lo que hago, espero mucho de la gente con la que trabajo, doy mi 100% y espero lo mismo de la gente con la que trabajo. Desde el primer día en Aston Martin, he sentido exactamente los mismos valores por parte de la gente que me rodea. Por supuesto, contamos con el liderazgo de Lawrence, a quien conozco desde hace muchos años. Ha tenido mucho éxito en muchas cosas diferentes y en muchos proyectos distintos a lo largo de su vida. Y no hay duda de que la Fórmula 1 no será diferente, tarde o temprano tendrá éxito. Así que eso es algo que me motiva mucho. Las nuevas personas que se unen al equipo. Dan Fallows, Eric, la mejor gente de todos los competidores. Aston Martin fue allí, los consiguió y los convenció. Así que definitivamente hay algo en este equipo que hace las cosas especiales. Y como he dicho antes, en la Fórmula 1 necesitas inversión y talento. Tenemos la inversión, las instalaciones y el talento, así que es sólo cuestión de tiempo. Por desgracia, no tengo 20 años, pero haré todo lo que pueda para ayudar al equipo.

¿Qué ha encontrado diferente de lo que ha experimentado en otros equipos?

"Bueno, creo que la Fórmula 1 es un poco diferente hoy en día. No tenemos libertad para desarrollar el coche de muchas formas diferentes. Hay muchas restricciones en el reglamento, hay menos creatividad. Así que todo gira en torno a los detalles. Es una cuestión de calidad en todos los aspectos del núcleo, de nuestro trabajo. Creo que el trasfondo de este equipo viene de los nombres anteriores de esta fábrica. Aquí todo el mundo es humilde. Todo el mundo aquí tiene hambre de éxito. Quizá no hayan tenido la experiencia de luchar regularmente por victorias, campeonatos o podios cada fin de semana. Pero tienen confianza en sí mismos. Confían en sí mismos y saben que pueden conseguirlo. Pero nunca lo han conseguido. Así que es muy diferente de cualquier otro equipo en el que haya estado en los últimos tiempos, en el que puede que hayan tenido éxito en el pasado y estuvieran en una posición cómoda. Sólo fueron cuartos y se conformaron con ser cuartos, fueron quintos y se conformaron con ser quintos. Si fuéramos séptimos lo celebraríamos. Aquí no lo celebras hasta que ganas y eso es muy atractivo.

¿Se siente aún más feliz por su decisión de venir aquí después de integrarse en el equipo?

"Sí, aún más feliz. Cada día estoy más contento. La verdad es que vine a la fábrica regularmente en enero. He trabajado en el simulador. Además, todos los pilotos que nos están ayudando, Stoffel (Vandoorne) y Felipe (Drugovich), hablan constantemente del simulador y de cómo mejorarlo. En este momento hay mucho trabajo en equipo y eso me gusta mucho. Entre los pilotos, entre todos los departamentos, hemos estado siguiendo el modelo del túnel de viento durante los dos últimos meses".

¿Sigue albergando esperanzas de ganar carreras y conquistar un tercer Campeonato del Mundo? ¿Y cree que puede hacerlo con este equipo?

"Yo lo creo. Sí, es una posibilidad. Este año no lo creo, soy sincero al respecto. Tengo los pies en el suelo. No puedo decir a nadie que este año lucharemos por las victorias, mentiría si lo dijera. Pero al mismo tiempo queremos tener, como he dicho, un buen coche para empezar. Y trabajar y desarrollar ese coche en el transcurso de la temporada. Y quizás en la segunda mitad del año podamos estar más cerca. Si hay una oportunidad, las condiciones pueden cambiar. Si surge la oportunidad, no la desaprovecharemos. Pero al principio, espero algunas carreras difíciles hasta que encontremos cómo funciona el coche, cuya puesta a punto necesita ser trabajada con las primeras cinco carreras o seis carreras en Alpine, luché mucho con el tren delantero, los diferentes reglajes de la dirección asistida, todas estas cosas. Este año sólo tenemos un día y medio de pruebas en Bahréin. Así que soy consciente de que no estaré al 100% en Bahréin, ni en Jeddah, y puede que ni siquiera en Australia. Así que quizá sea un poco injusto. Creo que éste es el único deporte del mundo en el que haces un día y medio de entrenamiento y luego juegas un campeonato del mundo. No hay otro deporte en el mundo. Así que creo que con Lance también tengo un punto de referencia, en cierto modo, después de unos cuantos años en el equipo. Sé lo que es el cien por cien y por eso puedo acercarme a ese valor en los primeros momentos. Y sí, vamos a ver. Creo que tenemos más posibilidades de luchar por victorias y podios el año que viene si tenemos una buena base este año. Creo que la de este año no será nuestra posición normal.

