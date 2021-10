Alonso: La F1 debe ser estricta con las reglas como lo es el fútbol

La polémica del Gran Premio de Estados Unidos 2021 de F1 estuvo servida desde que en la vuelta 16 llegó a su altura un Kimi Raikkonen que le atacó en la primera curva. El asturiano alargó su trazada en la frenada, obligando al finlandés a ir por fuera de la pista y, sin soltar el acelerador, el de Alfa Romeo pasó por delante.

Alonso pidió rápidamente que le devolvieran la posición, pero los comisarios solo anotaron el incidente y luego decidieron que no debían tomar ninguna acción. Eso molestó a Alpine y al piloto, que luego jugaron a hacer lo propio con el otro Alfa Romeo, el de Antonio Giovinazzi.

Y cuando a Alonso, que había usado el exterior de la pista en la curva 12 para adelantar al italiano, sí le obligaron a dejarse pasar, el bicampeón y su equipo sintieron que se aplicaban las reglas de manera diferente en dos casos similares.

La historia fue incluso más allá, ya que luego Alonso provocó que Giovinazzi le superara también por la escapatoria de asfalto de la curva 12. Y, como a él, 'Gio' tuvo que devolverle la posición.

Fernando no salía de su asombro y así lo constató ante los micrófonos de televisión, explicando que en tres maniobras iguales habían decidido dos cosas distintas. Luego, en una videollamada con diferentes medios, volvió a hablar del tema.

Fernando Alonso, Alpine A521, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Y cuando Motorsport.com le preguntó si ve ahora más inconsistencia que en los comisarios del pasado y si hacen falta directrices más claras sobre lo que está permitido y no, fue tajante de nuevo: "No, no creo que necesitemos nada. La regla es my clara, así que solo necesitamos implementar la regla".

"Creo que en fútbol cuando vas y coges el balón dentro del área con la mano, es penalti. Entonces no hace falta aclarar la regla. Basta con tomar la decisión y decir que se trata de una sanción. Porque si no, todos cogerán el balón dentro del área con la mano".

"Así que no, no necesitamos ninguna modificación, solo necesitamos implementar las reglas cuando algo suceda".

Dado que la primera parte de la pregunta no fue contestada, se le insistió al #14: ¿hay menos consistencia ahora?

Y Alonso volvió a ser muy claro: "Supongo que sí, porque depende de quién lo haga. Creo que en Sochi me salté la curva 1 y el jueves de Turquía [la siguiente carrera] la curva 1 fue un tema candente. Aquí, sin forzar a nadie, había como tres coches en la curva 1 saliéndose, por decisión propia. Entonces veamos si en México es un tema candente ese, o si simplemente está todo bien, porque Fernando no fue el que se salió de la pista...".