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Alonso reafirma sus críticas al nivel de algunos pilotos en F1: "Todos sabemos de quiénes hablamos"

Fernado Alonso mantiene sus comentarios críticos sobre el nivel de conducción en la F1. El piloto de Aston Martin cuestiona abiertamente cómo ciertos equipos pueden aceptar esta situación, teniendo en cuenta las implicaciones del techo presupuestario.

Ronald Vording

Publicado: 29 oct 2026, 20:16

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Después de que Fernando Alonso fuera golpeado por Alexander Albon en la primera vuelta del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, algo que, según el jefe de operaciones en pista de Aston Martin, Mike Krack, le costó una cantidad considerable de carga aerodinámica, el bicampeón mundial fue muy crítico con los estándares de conducción actuales en la Fórmula 1.

"Cuando largás desde atrás, siempre existe este riesgo. Creo que la calidad de los pilotos en el tercio bajo de la parrilla es muy baja, como vimos hoy con Alex. Así que creo que tenemos que mejorar el coche y salir un poco más arriba", dijo Alonso en el corralito de prensa después de la carrera del domingo en el Circuito de las Américas.

Aunque comprensiblemente fue un comentario hecho en caliente, especialmente porque el ritmo puro de Aston Martin, según Alonso, era lo suficientemente bueno como para pelear por los puntos, dejó claro durante el día de medios en Ciudad de México que sigue sosteniendo plenamente sus palabras.

"No sé si es un tercio de la parrilla, porque después vi algunos informes intentando señalar a ocho pilotos o siete pilotos. No soy específico sobre el número de ellos, pero creo que todos sabemos de quiénes hablamos y quiénes se sintieron tocados por ese comentario", explicó.

"Eso te dice todo, así que sigo sintiendo lo mismo. Fue un error que no hacía falta y todavía me cuesta entender cuál era la oportunidad que Alex vio en ese momento.

"Pero no es solo Austin. Lamentablemente, estuve en esa parte de la carrera durante toda la temporada, así que veo cosas desde el coche que no puedo contarles".

Consultado por Motorsport.com sobre si había visto un deterioro gradual de los estándares de conducción en la F1, Alonso aclaró: "No, creo que es lo mismo a lo largo de los años.

Alexander Albon, Williams, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Obviamente, cuando estás en la parte trasera de la parrilla, los coches son más difíciles de manejar. Tienen menos agarre y los errores aparecen con más frecuencia porque no tienes el entorno bajo control. El coche no te recibe de buena manera, así que cometes más errores.

"Pero siento que todos los incidentes en la primera vuelta, todos los toques, todos los alerones delanteros que salen volando, todas esas cosas no son necesarias. Especialmente si no estás peleando por nada en la parte trasera de la parrilla.

"También está el límite presupuestario sumándose a este problema, pero si sus equipos están contentos con el límite presupuestario y rompiendo cosas en cada carrera, está bien para ellos".

Esas últimas palabras son particularmente interesantes teniendo en cuenta que el jefe de equipo de Williams, James Vowles, ha pedido repetidamente replantear el límite presupuestario. Con este comentario, sin embargo, Alonso deja claro de manera sutil que evitar daños también podría ayudar a su equipo, incluso sin ese replanteo.

Alonso no ve que el problema de los estándares de conducción tenga tanto que ver con los comisarios, que quizá no siempre sean consistentes, sino más bien con los propios equipos y pilotos.

Lee también:

"No, creo que los comisarios, no es su trabajo salvo que haya algo claramente inseguro. Así que no forma parte del trabajo de los comisarios. Es simplemente la ambición que tengan esos pilotos, lo que quieran para el futuro.

"Si quieren quedarse más tiempo en la Fórmula 1, si quieren tener una oportunidad de llegar a un equipo más grande, o si están contentos chocando".

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