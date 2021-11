Alonso quiere aclarar las controversias del reglamento con Masi

Durante las últimas carreras, Fernando Alonso ha sido uno de los grandes protagonistas por diversos motivos, pero entre ellos, la polémica ha centrado la gran mayoría de esos momentos destacados. De vuelta en México y sabiendo que lo sucedido en el Gran Premio de Estados Unidos iba a traer cola, el piloto asturiano llegó a la conferencia de prensa con ganas de hablar.

Si recordamos lo pasado en el último fin de semana de Austin, Alonso, Raikkonen y Giovinazzi protagonizaron varios adelantamientos por fuera de la pista y, mientras que algunos sí fueron sancionados por la FIA, otros quedaron impunes.

Eso provocó que el piloto asturiano volviese a la carga con sus declaraciones cruzadas con Michael Masi como destinatario, algo que ya está empezando a ser una costumbre. Por ello y en busca de llegar a una tregua, Alonso ha reconocido en México que está dispuesto a escuchar lo que el director de carrera de la FIA quiera explicar.

"No, no lo sé, la reunión es mañana, así que estoy abierto a escuchar lo que quiera decir. Pero eso es exactamente lo que no quiero que suceda, creo que hay muchas otras cosas que deberíamos discutir en esa reunión de mañana, como la primera vuelta de Austin".

FCfP6UPWYA0Ou9t

Una vez dicho eso, el piloto de Alpine F1 volvió a recordar su ya famosa polémica de Sochi tras saltarse la primera curva creando un gran revuelo mediático.

"Eliminaron las bananas amarillas en el exterior de las curvas después del problema con la F4 o lo que sea, entonces hubo tres o cuatro monoplazas se fueron anchos en la curva 1. Me encantaría hablar de esos coches, igual que hicimos después de Sochi".

Un poco más calmado, Fernando Alonso se mostró positivo y aseguró que no quiere crear ninguna guerra mediática, ya que su único objetivo es tener unas reglas claras e iguales para todos.

"Obviamente las respuestas siempre son muy constructivas y muy positivas porque todos queremos correr lo más justo posible y tratamos de abordar todos los problemas. Porque a veces no es solo la entrada de los pilotos o la carrera en sí, es solo la naturaleza del circuito".

"No siento frustración, no te confundas. Es solo tratar de competir de manera justa y dar un buen espectáculo para la gente que está en las gradas y viéndonos en la televisión".

Para finalizar, el piloto español fue claro y dejó un recado a la FIA, explicando que no pueden permitirse perder el interés de los nuevos aficionados que están llegando a la Fórmula 1 con decisiones polémicas que cada día se hacen un poco más complicadas de entender.

"Tenemos muchos aficionados en todo el mundo y vimos en la carrera de Austin lo increíble que fue tener las gradas llenas de gente, etc. Entonces, debemos dar un espectáculo a la altura de eso".