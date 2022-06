Alonso y Ocon dudan del enfoque de Alpine en Bakú

Los coches azules fueron los más rápidos en la recta de Bakú, y Alonso pudo mantenerse fácilmente por delante del McLaren de Daniel Ricciardo en su camino a terminar en el séptimo lugar.

Ocon, por su parte, lo pasó peor en su camino hacia el 10° puesto, después de haber tenido problemas con el neumático duro en el primer stint, en parte porque se había visto comprometido por el reducido agarre en las curvas.

Ambos pilotos estuvieron de acuerdo en que se habían aprendido lecciones, que servirán para elegir el paquete aerodinámico para Montreal.

"Ese es el compromiso que tomamos, obviamente, para esta carrera", dijo Ocon cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre el enfoque puesto en la velocidad en línea recta. "Fue bastante impresionante la cantidad de ganancias que estábamos haciendo en las rectas, pero también la cantidad de pérdidas que estábamos teniendo en las curvas antes".

"Sí, cosas que tenemos que revisar, obviamente, si eso dio resultado o no. Pero está claro que en esta carrera fue un poco a contramano".

"Creo que fuimos a lo que creíamos que era lo mejor para nosotros y para nuestro coche", dijo Alonso. "Obviamente, si comparas con los demás parece que fuimos muy rápidos en la recta, y un poco batallamos en las curvas, y probablemente más degradación de los neumáticos por eso".

"Adelanté a Stroll y a Bottas cuando salí de boxes con neumáticos nuevos. Así que no era muy difícil adelantar. Y nadie me adelantó. Así que fue fácil. Es decir, abrieron el DRS y yo seguía alejándome. Así que eso fue algo muy bueno".

"Pero en Canadá, vamos a ver qué configuración elegimos. Tal vez no esta porque es bastante extrema, pero a nuestro coche le gusta normalmente la baja carga aerodinámica, así que creo que no hay penalización".

Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ocon admitió que su estrategia de un largo stint inicial con el neumático duro en Bakú no le había funcionado.

"No dio resultado", dijo el francés. "Y además, el ritmo no era bueno con el duro al principio, me costaba mucho el agarre en general, y no podía progresar mucho".

"Así que es un poco difícil de digerir, obviamente. Podría haber sido un fin de semana mucho mejor. Pero hay una semana que viene para cambiar las cosas".

Alonso, en cambio, se mostró contento con su carrera en Azerbaiyán, beneficiándose en última instancia de los problemas de varios pilotos que se clasificaron por delante.

"Esto es Bakú", dijo el español. "En la clasificación vimos lo complicado que era y en la carrera si haces una buena salida, una buena estrategia y una buena parada en boxes y una carrera limpia normalmente avanzas algunas posiciones. Es lo que hemos hecho hoy, con los dos Ferrari y Tsunoda fuera, y estoy contento con la séptima posición".

"Probablemente esperaba más (oportunidades). Porque la carrera fue difícil de ejecutar, y los coches son tan rígidos, que apenas puedes ver las curvas en algunos puntos de frenada. Así que pensé que podríamos cometer más errores, entre nosotros, entre los pilotos".

En cuanto al lugar que ocupa el equipo en la batalla de la parte media, añadió: "Probablemente es donde esperamos estar. Aunque el viernes éramos más optimistas. Pero el sábado volvimos a la realidad. Y creo que estamos muy cerca".

"Lo hemos visto este fin de semana Mercedes, AlphaTauri, McLaren, Aston Martin y Alpine. Todos estuvimos dentro de dos décimas en la clasificación".

"Así que espero algo similar en Canadá, y para estar delante de ese grupo necesitas tener una puesta a punto perfecta y un fin de semana perfecto. Y es lo que queremos en Canadá".