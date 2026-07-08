Fernando Alonso: No se necesita "talento como piloto" con los monoplazas de F1 de 2026

Fernando Alonso ha vuelto a criticar duramente el reglamento de la Fórmula 1 para 2026 al afirmar, tras el Gran Premio de Gran Bretaña, que ya no se requiere "talento como piloto".

Este año, la F1 ha introducido su última revisión normativa con cambios radicales tanto en el chasis como en la unidad de potencia, siendo esta última la cuestión más controvertida.

Esto se debe a que la F1 se ha inclinado hacia una distribución al 50-50 entre la energía eléctrica y el motor de combustión interna, lo que ha dado lugar a un tipo de carrera diferente en la que la gestión de la batería es clave.

Esto ha dado lugar a un estilo de carrera denominado "yo-yo", en el que los diferentes niveles de energía provocan más adelantamientos y en lugares donde antes no se veían, algo que quedó plenamente de manifiesto el pasado fin de semana en el circuito de Silverstone, caracterizado por su alta energía.

La carrera sprint, en particular, fue escenario de batallas "yo-yo" en toda la parrilla, lo que ha irritado al piloto de Aston Martin, quien ya había afirmado que los monoplazas de 2026 son los "peores" que ha pilotado en Mónaco.

"Depende de lo que quieran los aficionados y el deporte", declaró Alonso tras el Gran Premio de Gran Bretaña del domingo.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

"Ayer vi las repeticiones de la carrera sprint: la gente adelantaba en medio de las rectas con más batería.

"Así que no se necesita ninguna intervención del piloto ni su talento para adelantar al coche que tienes delante. No hace falta frenar mejor que nadie, no hace falta adelantar por el exterior, no hace falta correr ningún riesgo.

"Solo tienes que pulsar un botón y adelantas si tienes una unidad de potencia mejor que la del coche que tienes delante".

Lo que obviamente no ayuda a Alonso, que ha pilotado muchas generaciones de monoplazas de F1 desde su debut en 2001, es que Aston Martin sea este año uno de los colistas, enzarzado en una pugna con el recién llegado Cadillac.

Silverstone fue "más de lo mismo" para el piloto de 44 años, que terminó fuera de los puntos e incluso vio cómo su AMR26 se apagaba solo durante la vuelta de formación.

Probablemente, lo de "más de lo mismo" también se podría aplicar al Gran Premio de Bélgica de la próxima semana, que, según Alonso, será similar a Silverstone, con sus curvas de alta velocidad y sus largas rectas.

Spa-Francorchamps Foto de: Erik Junius

"Obviamente, , tanto en Silverstone como en Spa, se confía mucho en la energía", afirmó Alonso. "No puedes desplegar todo el sistema en las rectas.

"La semana que viene va a ser lo mismo. Si se despliega en Spa desde la curva 1 a la 5, se acaba el " " para el resto de la vuelta. Así que hay que ahorrar un poco ahí para poder desplegarlo desde la 14 hasta la parada de autobús [chicane].

"Pero si se utiliza el turbo en esas dos rectas —que es el uso óptimo—, entonces hay un minuto, el sector 2, en el que no se puede utilizar en absoluto.

"Y sin despliegue alguno, no podemos olvidar que este año tenemos mucha menos potencia que el año pasado y menos que en la F2; eso es lo que pasa cuando se reduce el despliegue.

"Así que, sí, es un reto".

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