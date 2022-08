Alonso: Necesito destruir cualquier fuerza que tengan los demás

A pesar de ser, a sus 41 años, el piloto más veterano de la parrilla, Fernando Alonso ha demostrado a lo largo de 2022 que sigue estando como mínimo al mismo nivel que sus rivales, añadiendo los beneficios de la experiencia a su gran talento natural.

Un aspecto que ha sido fascinante este año ha sido observar la atención en cada detalle que pone el piloto de Alpine para encontrar cualquier ventaja competitiva.

En el Gran Premio de Austria, por ejemplo, se dedicó a limpiar su posición en la parrilla durante la última sesión de entrenamientos libres del sábado por la mañana, con la esperanza de que sus acciones le permitieran realizar una mejor salida.

Por otro lado, durante las vueltas previas al Gran Premio de Francia, Alonso fue el único que pilotó de forma excesivamente lenta en la salida del pit lane.

Esa falta de velocidad le permitió girar bruscamente a la izquierda al final de la salida del carril de boxes para limpiar la trazada por el interior de la curva 1 y después por el exterior de la 2.

En su mente todo estaba planeado, ya que tenía la intención de adelantar por ahí a los demás pilotos durante la primera vuelta, aprovechando que los demás pensaban que el circuito estaba demasiado sucio en esa zona.

Y eso es exactamente lo que ocurrió, ya que adelantó a Lando Norris y a George Russell en los primeros compases de la carrera aprovechando las zonas que había limpiado momentos antes.

Alonso reconoció que le gustaba mucho que la gente aprecie estos pequeños detalles: "Sí, quiero decir, soy ese tipo de persona", sonreía en una entrevista exclusiva con Motorsport.com antes de que se anunciara su fichaje por Aston Martin.

"Necesito dar siempre el 100%, y necesito buscar una forma de acabar con los puntos fuertes de los demás. Pero esto lo hago en todo lo que practico, cuando juego a cualquier cosa".

"Antes jugaba al tenis, y cuando jugaba contra alguien bueno, ponía la pelota muy alta. Porque así les paras el ritmo, ya que están acostumbrados a golpear la pelota muy fuerte".

"Los profesionales están acostumbrados a que la pelota llega muy fuerte a ellos, por lo que están acostumbrados a ese tipo de golpes".

"Pero cuando les pones la bola más alta, cometen errores, porque la pelota llega muy blanda. Así que puedo jugar mejor contra ellos así".

"Poner la pelota alta es mi única posibilidad de ganarles. Así que lo hago automáticamente".

"No sólo en las carreras tengo que destruir los puntos fuertes de los rivales y tratar de maximizar los míos", añadió.

Fernando Alonso, Alpine A522, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso también tiene claro que su experiencia en la Fórmula 1 le ha aportado muchas ventajas, lo que le permite tener un mejor criterio sobre las áreas en las que debe centrarse en cada momento.

"Creo que la experiencia ayuda en muchos aspectos", dijo. "Para empezar; la conciencia de las cosas, la gestión de los neumáticos, las paradas en boxes, la forma en que tratas con los mecánicos".

"También, la forma de enfocar el fin de semana: los entrenamientos libres, la importancia de los mismos, así como la no importancia de los mismos a veces".

"Cuando eres joven, prestas mucha atención a cada vuelta que haces; incluso la FP1 es como la última vuelta del campeonato".

"Eso me ha hecho mejorar mucho en condiciones de mojado y humedad. Normalmente las carreras en mojado son una apuesta arriesgada, ya sabes, las cosas cambian muy rápido, hay muchos coches de seguridad, muchas líneas secas que aparecerán de repente. Así que hay más oportunidades".

"No todas las vueltas que das tienen que ser como la última. Por este tipo de cosas antes cometía errores al principio de las carreras que ahora trato de evitar. Y esto sólo se consigue con la experiencia".

El asturiano no cree que la experiencia y la edad le haya traída algo negativo, sobre todo después de alejarse de la F1 durante dos años, algo que le permitió recargar las pilas.

"En términos de aspectos negativos, es difícil decir algo, porque creo que no me falta nada de lo que tenía cuando era más joven", dijo.

"Tal vez en 2018, noté que estaba agotado mentalmente por el marketing, los viajes y cosas así. Y necesitaba esos dos años de descanso. Pero ahora me siento bien".

En estos momentos, Alonso piensa que ahora es una versión mucho mejor de sí mismo en comparación con cuando dio por finalizada su primera etapa en la máxima categoría.

"Creo que viendo las carreras desde fuera, a veces no entiendes las diferentes cosas que están pasando durante una sesión", dijo.

"Desde dentro, no solo hay que centrarse en tu pilotaje y tu propia estrategia, quizás tengo una mejor comprensión de cómo se desarrolla la carrera en general. También las diferentes categorías en las que he competido creo que me han enseñado algunas cosas diferentes".

"Hay distintas filosofías en el mundo de las carreras, diferentes técnicas de conducción. Cuando pierdes el coche o tienes sobreviraje, quizás mis manos y mis pies ahora hacen algo que anteriormente no sabía, porque sólo había pilotado coches de F1".

"Así que, en cierto modo, ahora siento que tengo más control de las cosas", concluyó el español.