Alonso evita la sanción y arrancará quinto en Turquía

La sensacional clasificación que Fernando Alonso ha completado este sábado en Turquía se ha visto puesta en duda después de que los comisarios anunciaran a las 16:52, hora local, que estaban investigando al asturiano.

Los motivos, según se lee en el texto emitido por los delegados de la FIA, son "haber incumplido el apéndice H artículo 2.5.5 b) del Código Deportivo Internacional de la FIA, al no respetar una doble bandera amarilla a las 15:03 hora local".

Los comisarios han llamado a Alonso y a un representante de Alpine a declarar a las 17:15, hora local, por lo que ambos tendrán que demostrar que el piloto español aminoró la velocidad durante esos primeros compases de la Q1 donde el asfalto húmedo jugó malas pasadas a casi todos los pilotos y provocó numerosas salidas de pista.

Por su parte, Alonso comentó tras salir de ver a los comisarios que no iba a haber sanción, dado que sus explicaciones parecían haberles convencido.

"Sí, perdí el control del coche a la salida del pitlane nada más comenzar la Q1 y luego en cuanto a las amarillas, escuché al ingeniero decirme que había doble amarilla y yo la vi también en la curva 1 y en la pantalla del volante. Estaba muy claro para mí y aborté la vuelta. Pero como es la primera vuelta de la clasificación, marcas un tiempo. Luego, la vuelta siguiente fui tres segundos más rápido y probablemente ahí estuvo la confusión. He venido de los comisarios y me han dado el OK por su parte, así que contento", explicó en una videollamada con los medios de comunicación, entre los que estuvo Motorsport.com.

Y, casi una hora y media después de la audiencia, los comisarios revelaron efectivamente que no había sanción, por lo que el bicampeón del mundo mantiene la quinta plaza que se ganó en pista.

En las notas del evento enviadas a los equipos, el director de la carrera, Michael Masi, afirma: "Cualquier piloto que pase por un sector de clasificación de doble bandera amarilla debe reducir la velocidad significativamente y estar preparado para cambiar de dirección o detenerse".

"Para que los comisarios estén convencidos de que un piloto ha cumplido con estos requisitos, debe quedar claro que no ha intentado establecer un tiempo de vuelta significativo, a efectos prácticos esto significa que el piloto debe abandonar la vuelta (esto no significa necesariamente que tenga que entrar en boxes, ya que la pista podría estar despejada en la siguiente vuelta)".

Si los comisarios determinaran que fue culpable, el asturiano podría perder esa quinta posición, en zona limpia, que peleó desde la Q2 del GP de Turquía. Eso perjudicaría notablemente la estrategia que lleva preparando todo el fin de semana, tras pasar a Q3 con medios y reservar dos juegos de duros para la carrera.

En casos similares que ocurrieron esta temporada, precisamente Alonso se mostró contrario a la reprimenda que recibió Lance Stroll en el GP de Italia por no respetar dobles banderas amarillas. Cualquier penalización de tiempo al canadiense habría hecho ganar una posición al asturiano.

Antes, en el GP de Bahréin que abría la temporada, Sebastian Vettel sufrió cinco posiciones de penalización en parrilla por no haber respetado las dobles banderas amarillas en la Q1.

Galería: Las fotos del sábado de la Fórmula 1 en Turquía

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 1 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 2 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 3 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 4 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 5 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 6 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 7 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 8 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 9 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 10 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 11 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 12 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 13 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 14 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 15 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 16 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 17 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 18 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 19 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 20 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 21 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 22 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 23 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 24 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 25 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 26 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 27 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, hace un trompo 28 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, hace un trompo 29 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, hace un trompo 30 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, hace un trompo 31 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, hace un trompo 32 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, hace un trompo 33 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, hace un trompo 34 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, hace un trompo 35 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, hace un trompo 36 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 37 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 38 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 39 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 40 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 41 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 42 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 43 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 44 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images