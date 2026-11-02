Fórmula 1 GP de México

Alonso intentará mantener la motivación tras el doble abandono de Aston Martin en México

Aston Martin Honda se retiró del GP de la Ciudad de México de F1 tras solo 5 vueltas. Y además con sus dos coches... Como las expectativas habían crecido hasta los entrenamientos libres, fue un desenlace muy decepcionante.

Motorsport.com Staff

Publicado: 2 nov 2026, 4:56

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Para Aston Martin, el GP de la Ciudad de México de F1 fue una carrera pésima, de esas que querrían olvidar. Tras completar la quinta vuelta, Fernando Alonso regresó a boxes y se retiró, y Lance Stroll también abandonó a mitad de la sexta vuelta... quedaron eliminados por completo en las primeras fases de la carrera.

Según Alonso, la causa del abandono parece haber sido un problema con el MGU-K. Tanto el primer como el segundo día, especialmente Alonso mostró un buen ritmo y había grandes expectativas de que también en la carrera pudieran pelear en la parte alta del grupo medio.

Sin embargo, en la Q1 de la clasificación surgió un problema en el monoplaza de Alonso y no pudo superar la Q1. Y en la carrera, al completar tres vueltas, ambos coches entraron juntos en boxes y cambiaron neumáticos. Intentaron rodar con aire limpio, pero aun así apareció un fallo en el coche, y Alonso entró en boxes al final de la quinta vuelta. Stroll inició la sexta vuelta, pero detuvo el coche a mitad de la misma.

Un doble abandono inesperado en las primeras fases de la carrera. Fue, literalmente, el peor desenlace.

"Hoy fue un día frustrante. Sabíamos que iba a ser una carrera difícil, pero es una pena haber tenido que retirarnos tan pronto", así lo dijo Alonso tras la carrera.

"Volvió a aparecer el problema del MGU-K que nos hizo sufrir en la clasificación y nos vimos obligados a retirarnos. Días como el de hoy nos dan lecciones duras, pero estamos aprendiendo de ellas"

"Haremos todo lo posible para mantener la motivación y daremos el máximo de cara a la carrera de la próxima semana en Brasil"

Stroll también comentó: "Surgió un problema y, para evitar daños en la batería, no tuvimos más remedio que retirarnos en la sexta vuelta. Fue un día duro para el equipo, que ha trabajado muchas horas durante todo el fin de semana. Aun así, hay muchas cosas sobre el coche en las que debemos pensar"

"Solo faltan unos días para Brasil. Veremos qué pasa allí"

Además, el director del equipo, Adrian Newey, hizo un único comentario de una línea en el comunicado de prensa.

"Ha sido un día decepcionante, sobre todo porque Fernando había mostrado un buen ritmo durante todo el fin de semana"

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